柯文哲起訴太難過 蔡壁如證實：已簽台中市政顧問離職單
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案今遭北檢起訴。民眾黨前立委、台中市市政顧問蔡壁如日前透露將請辭，投入民眾黨中央委員選舉、甚至選黨主席。蔡壁如今證實，辭市政顧問獲准，今天下午進市府簽離職單。至於未來規畫？她低調表示，「我難過到無法言語」。
台中市政府說明，蔡請職獲准，相關作業進行中。台中市人事處表示，公務人員辭職有一定的作業程序，依法須以書面為之，目前當事人仍在進行相關程序中，市府會依人事法令規定辦理。
蔡壁如今早表示，下午會進市府辦理離職手續，已向台中市長盧秀燕聊過，盧尊重她的決定。
蔡壁如今天下午未進市府辦公室，蔡壁如表示，剛去辦公室，太多人，先行離開；她也證實，已進市府簽離職單。
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