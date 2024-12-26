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議會最早質詢京華城容積 苗博雅：看到起訴書內容很感慨

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員苗博雅。聯合報系資料照
台北市議員苗博雅。聯合報系資料照

民眾黨主席、台北市長柯文哲涉入京華城案遭檢方起訴求處重刑，起訴書更提及社民黨議員苗博雅曾質詢柯京華城案，顯見柯並非不知情。苗今受訪直言看到內容很感慨，柯是太陽花後打著新政治旗號崛起政治人物，如今卻陷入貪汙、圖利疑雲，更有複雜政商關係，讓選民失望。更呼籲市府要趕快把不法容積討回來，一天都不應拖延。

苗博雅說，檢方起訴書有引用她在2021年質詢柯文哲京華城的容積案，證明柯從頭到尾都知道是違背法令，如今看到柯被起訴心情是蠻感慨，除了檯面上不合理容積獎勵外，檯面下柯政商關係是如此千絲萬縷，柯10年前太陽花學運後打著新政治旗號崛起政治人物，曾期待帶來清廉、新氣象選民看到起訴書定會非常失望。

苗博雅說，現在起訴書出來了，市府應立即啟動後續動作，若如同北市府說法還要再等2周才開會，她認為太慢了，早在起訴前就應啟動調查小組，起訴後可以馬上收回，不法勾結容積就應盡快討回，一天都不該拖延。

苗博雅表示，北市府現階段希望鼎越能自願放棄20%容積，就像「自己的錢被搶了，問強盜可不可以放回自己口袋。」就是緣木求魚，「都市計畫法」有規定，3-5年可以定期檢討細部計畫，要收回修改可由地方政府自行決定，結果蔣卻要去求強盜，質疑為什麼把台北市弄這麼卑微，難道市民欠沈慶京嗎，「蔣萬安天真浪漫無知 還是有意為之？」

而目前除了京華城案還有其他案子也將偵辦，苗博雅也說，目前他認為魚果市長改建案最該查，從來沒有一個案子是減樓層發包，這是變相綁標，相關工程也是由沈慶京相關集團承包，會是未來最需要探討，其他包含北士科、台智光都需進一步探討。

京華城 柯文哲 苗博雅

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