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柯文哲專挑政二代、富二代 「傅冬菊計畫」內幕曝光
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，發現柯文哲為培植己⾝政治實⼒，雖其曾稱「現在的政商關係非常⾼雅，都是⽤⼑叉在吃⼈⾁」，但他卻於市長任內延攬財團2、3代進入市長室「實習」，並於總統⼤選失利後，持續實施透過政⼆代、富⼆代反向影響政商界⽗⺟，促使政商界有⼒⼈⼠⽀持⾃⼰的「傅冬菊計畫 」。
起訴指出，柯文哲曾傳送訊息給⺠眾黨秘書長周榆修表⽰，「⽵東鎮長的女兒是誰？有誰可以去接觸，我們當然要執⾏傅冬菊計畫（亦稱傅冬梅計畫），政⼆代、富⼆代，是我們的⽬標」。
柯文哲指出，「啟動傅冬梅計畫，列出我們要接觸的政⼆代名單，再逐⼀處理。張嘉郡（雲林縣立委，父親為張榮味）已⾒過，下個找他弟弟，在台中市政府⼯作，透過誰去找？」顯見柯文哲積極謀取政治、經濟資源的企圖甚明 。
檢方指出，柯文哲違反⾃⼰市長任內修訂的台北市政府廉政透明公約所載公開透明、辦理登錄及利益衝突迴避等原則，多次私下與沈慶京來往、接觸並積極累積政治資源。為參選第16屆總統，更擘劃「總統競選辦公室」，架構⾦錢⽀配系統，其中利用木可公司侵占KP競選小物政治獻金部分，高達4133餘萬元。
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