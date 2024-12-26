民眾黨國際記者會全體挺柯無罪 要求北檢放人

台北地檢署偵辦京華城容積率案、政治獻金案，今天上午宣布起訴民眾黨主席柯文哲，對此民眾黨下午舉行國際記者會，黃國昌指控司法不公，並要求即刻釋放柯文哲，民眾黨公職人員皆到場，最後更聚集在一起信心喊話，希望柯文哲被釋放。
本次記者會出席人員有民眾黨發言人吳怡萱、緊急應變小組成員召集人林富男、黃國昌、李偉華；以及民眾黨立委麥玉珍、吳春成、陳昭姿、張啟楷、黃珊珊、林國成以及林憶君，多位中央委員及市議員、黨秘書周榆修。
台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方...
民眾黨主席、前台北市長柯文哲今起訴，其背後金主群也隨之曝光，用途則分為三大類，分別作為柯文哲2022參加總統大選，以及前...
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，發現柯文哲為培植己⾝政治實⼒，雖其曾稱「現在的政商關係非常⾼雅，都是⽤⼑叉...
有「博弈教父」外號的陳盈助也成民眾黨主席柯文哲「募款」的對象，柯文哲在不得收受政治獻金的期間內，也私下收錢，並記載在「工...
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，檢方移審人犯後，台北...
京華城案起訴書記載柯文哲與沈慶京往來變化，柯競選連任巿長，破除反商形象積極拉攏沈等企業人士並建立往來管道，不顧親信蔡壁如...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言