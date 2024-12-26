民眾黨國際記者會全體挺柯無罪 要求北檢放人

台北地檢署偵辦京華城容積率案、政治獻金案，今天上午宣布起訴民眾黨主席柯文哲，對此民眾黨下午舉行國際記者會，黃國昌指控司法不公，並要求即刻釋放柯文哲，民眾黨公職人員皆到場，最後更聚集在一起信心喊話，希望柯文哲被釋放。

本次記者會出席人員有民眾黨發言人吳怡萱、緊急應變小組成員召集人林富男、黃國昌、李偉華；以及民眾黨立委麥玉珍、吳春成、陳昭姿、張啟楷、黃珊珊、林國成以及林憶君，多位中央委員及市議員、黨秘書周榆修。 民眾黨下午舉行國際記者會，回應黨主席柯文哲遭起訴，表示堅信柯文哲無罪，並呼籲北檢放人，民眾黨全體手牽手為柯文哲加油，在媒體鏡頭前擺出團結姿態。記者曾原信／攝影 民眾黨下午舉行國際記者會，針對黨主席柯文哲相關案件宣判回應。立委黃珊珊（圖）也出面說明。記者曾原信／攝影 民眾黨下午舉行國際記者會，回應黨主席柯文哲遭起訴，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）負責說明，呼籲檢方釋放柯文哲。記者曾原信／攝影 民眾黨下午舉行國際記者會，回應黨主席柯文哲遭起訴，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）負責說明，並表示北檢羅織罪名，呼籲釋放柯文哲。記者曾原信／攝影 民眾黨下午舉行國際記者會，針對因應黨主席柯文哲遭起訴，黨內誰會接任黨主席，黃國昌（中）堅定表示，柯文哲就是黨主席，會繼續帶領民眾黨。記者曾原信／攝影 民眾黨下午舉行國際記者會，針對因應黨主席柯文哲遭起訴，黨內誰會接任黨主席，黃國昌（左二）堅定表示，柯文哲就是黨主席，會繼續帶領民眾黨。記者曾原信／攝影

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