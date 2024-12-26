柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

有「博弈教父」外號的陳盈助也成民眾黨主席柯文哲「募款」的對象，柯文哲在不得收受政治獻金的期間內，也私下收錢，並記載在「工作簿」內。但柯收下這筆錢時，只顧著在台北市長辦公室踩飛輪，僅對來者發出「嗯嗯」聲。

柯文哲在2020年還擔任台北市長時，就想參選第16任總統，柯有募款需求，時任北捷公司稽核室秘書的周姓黨員聽聞，便在2022年10月10日與嘉義市私立福添福社會福利基金會董事邱清章見面，希望邱協助捐款、裝修柯文哲卸任後的個人辦公室，以利總統選舉。

邱清章旋即轉知基金會創辦人陳盈助，陳同意以個人名義捐款300萬元，並在2022年10月24日於嘉義市大雅路2段的玫瑰園咖啡廳內，將裝有300萬現鈔的紙袋給邱。邱一拿到錢，馬上搭高鐵北上前往北市府，將錢交給柯文哲。

柯文哲在收了錢後，指示貼身帳房「橘子」許芷瑜收受，這筆錢後來用於裝修位於台北市松山區南京東路3段的柯文哲總統競選辦公室內。柯對這筆錢記錄為「日期 2022/10/1-姓名陳盈助-數字300-公司——用途--經理人邱清章」。

陳盈助證稱，邱清章當時說民眾黨有來找他，說民眾黨有個基金會辦公室要裝潢，開口希望他捐300萬元。陳說，大部分政壇人士來請他捐款，他都是用自己的財產、「我自己有能力」用現金捐給對方，這種不會跟他們要收據；如果是用基金會去捐，就要拿收據。

邱清章於廉詢及偵查中證稱，因周姓友人告知柯文哲即將卸任，有「稍微透露需要財務上支持」，他才找陳盈助幫忙。邱說，他確定拿給柯文哲的是一個紙袋裝，300萬元是捆成三綑放進紙袋裡，他有拿兩張A4白紙前後疊著蓋在300萬元現金上面，財不露白。

2022年10月24日，邱清章到市府，他先把裝有300萬元的紙袋放在座位旁茶几附近的地上，再把他的名片放在茶几上，然後跟柯文哲說，「市長，我代表基金會過來看你一下」，當時柯文哲繼續踩著他的飛輪，只「嗯嗯」兩聲沒有接話。

邱覺得繼續坐著沒有意思，只好說，「市長我跟人約吃飯，我就先走了」，柯文哲聽了就說，「好好好謝謝」，但柯始終在踏飛輪，沒有停下來送客。

台北地檢署指出，此部分違反政治獻金法第12條收受期間規定，應依政治獻金法第27條按其收受金額處二倍罰鍰，將另行函請監察院裁罰。

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