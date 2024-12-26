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柯文哲遭檢4罪起訴…賴士葆揭人生下場 唏噓司法沉淪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲今日因涉京華城案等數項案件，遭檢方以四項罪行起訴，求刑28年6個月併科5000萬元罰金。國民黨立委賴士葆說，司法的沉淪讓人唏噓，柯文哲餘生恐怕官司纏身，偵辦過程中，上演「偵查大公開」亂象，北院須掌握更充分讓人信服的證據，才能使柯的官司不淪為政治追殺的罵名。

賴士葆說，柯文哲被羈押4個月之後，北檢今天公布偵辦結果，北檢以違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵佔、商業會計法等罪起訴求刑28年半，其他相關的人都被分別求刑。除此之外，北檢還有其他的案子另案偵辦柯文哲。柯文哲餘生恐怕官司纏身，案子即將交北院審理。全民莫不希望法律能夠毋枉毋縱，本著公平正義的原則讓真相水落石出。第三大黨的黨主席身陷牢獄之災，柯文哲人生的際遇讓人感嘆，但是司法的沉淪也更讓人唏噓。

賴士葆指出，執政的民進黨掌握司法的審判權力，柯文哲從被收押以來，相關的消息幾乎無日不攻占媒體版面，成為每天談話性節目的焦點。「檢媒一家親」的亂象，讓「偵查不公開」成了最大的笑話。輿論合理懷疑檢方透過特定媒體放消息，讓媒體社群網路公審柯文哲的案子，完全看不到司法對人權的尊重，對柯文哲的家人及民眾黨都是極大的凌遲。幾天就拋出一個話題，包括1500萬、虛擬貨幣、冷錢包、新加坡密會等，還有其他被告相關的細節，北檢提早獨家洩漏給綠媒報導，若說柯文哲是輸家，執政掌控的司法也是輸家，輸掉司法的公正與信譽。

賴士葆提到，北檢偵辦期間不斷洩密給特定媒體，輿論撻伐的聲浪遽增，北檢在今年9月主動偵辦，傳喚相關撰稿記者到案說明，結果所有檢調皆非洩密人，而記者基於保護提供消息來源者，拒絕其透露身分，整件事情就是不了了之，所以偵查大公開的亂象繼續上演。這幾年民眾的感受到的是行政權獨大到近乎專制獨裁的地步，要約束媒體遵守法律根本就是分內之事。

賴士葆也說，更何況馬姓記者公開宣稱自己經營檢調7年之久，因此可以取得第一手消息，檢調竟然查無此事了結。民眾都可看出檢調的不作為，於是檢媒一家親就變成無法可管，綠媒繼續享受司法特定服務的獨家報導。今後北院必須掌握更充分讓人信服的證據，才能使柯文哲的官司不會淪為政治追殺的罵名。

京華城 柯文哲 民眾黨 賴士葆

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