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撇接民眾黨主席 林富男：沒有第二人選就只要柯文哲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照

台北地檢署今天上午針對柯文哲京華城案、政治獻金案等偵查終結，柯文哲被求重刑28年6個月。民眾黨中央緊急應變小組林富男表示，現在關押柯文哲，不只是關了台灣民眾黨主席，是關押369萬台灣人民的意志，絕對相信柯文哲會被無保請回，因為他沒有貪汙；柯文哲一定會繼續領導民眾黨，黨主席沒有第二人選，就只要柯文哲。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，此時此刻，民眾黨一切正常運作，緊急應變小組也正常運作。台灣民眾黨歷經這四個月，黨主席遭到政治關押、司法追殺，所有黨公職、支持者，只有更加團結。

【中央社／台北26日電】

北檢今天起訴民眾黨主席柯文哲，並求處28年6月徒刑，外界關注民眾黨是否推舉代理黨主席。民眾黨緊急應變小組召集人林富男表示，縱使有柯文哲辭職信也不接受，一定等柯文哲回來，由柯文哲百分百領導民眾黨。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。

民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會。民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及8名黨籍立委全數到場。

雖然北院日前裁准民眾黨主席柯文哲遞交辭職聲明給周榆修，但周榆修表示，截至這一刻，還沒收到江湖傳言那封信。

媒體詢問，接下來的黨務運作是否仍以緊急應變小組為運作模式。黃國昌表示，民眾黨的黨務運作一切如常，緊急應變小組也正常運作，民眾黨歷經柯文哲遭到政治關押、司法追殺，民眾黨所有黨公職、支持者、小草只有更加團結努力，在工作崗位做好自己工作。

媒體詢問，林富男是目前的指定中央委員，也是柯文哲好友，若柯文哲無法交保領導黨務，未來是否可能承擔代理黨主席。

林富男表示，民眾黨沒有代理黨主席問題，也不會多頭馬車，縱然如媒體所說柯文哲有辭職信，中央委員會也不予接受，「本黨一定等柯文哲回來」，由柯文哲百分百繼續領導民眾黨。

媒體詢問，前立委蔡壁如已請辭日前也表態角逐黨魁，黃國昌是否也有可能競選黨主席。黃國昌表示，一切如同林富男所言，這個問題無從回應。

媒體也詢問，新竹市長高虹安因涉詐領助理費遭起訴時，民眾黨中評會火速祭出停權，是否對柯文哲會比照辦理。

李偉華表示，中評會在獨立審理案子時，基本上會以中評委調查為準，但這起事件是政治迫害、起訴漏洞百出，況且當事人仍被收押，中評會處理重大案件時，都會請當事人到場陳述，若沒有這個環節，中評會基本上無法處理。

京華城 柯文哲 民眾黨

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