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柯文哲遭起訴 民眾黨批司法不公呼籲盡速釋放柯文哲
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。民眾黨今天下午舉行國際記者會，批評政治追殺、司法不公，要求公開審理，釋放柯文哲。
民眾黨中央緊急應變小組今天下午2時舉行「政治追殺、司法不公，公開審理、釋放柯Ｐ」國際記者會，民眾黨秘書長周榆修、緊急應變小組召集人林富男、李偉華、黃國昌及民眾黨立委等人都到場出席。
林富男指出，北檢偵查4個月找不到金流，因為柯文哲不是會貪汙收賄的人，北檢媒證據下拼湊證據，濫權起訴淪為政治打手，對民眾黨進行政治追殺，柯文哲代表369萬人擁戴的總統候選人，今天是台灣民主最黑暗一天之一。
「欲加之罪，何患無辭」，林富男批評，今天北檢起訴書內容，對柯文哲嶄露無遺，柯文哲不會拿錢、不收紅包，一定會無罪回來，台灣人民應當團結一致，捍衛司法公平正義，呼籲賴清德政府停止對柯文哲政治迫害，把黑手伸進司法。
黃國昌也批評，北檢以違背職務收賄罪等罪名起訴柯主席，關押柯文哲４個月，拿不出任何像樣的證據，也查不到金流，居然誣指柯文哲收賄，用模糊字眼，在沒有無證據下指控，北檢不僅善於政治辦案，也擅長政治操作，呼籲停止押人取供，釋放柯文哲。
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