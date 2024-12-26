北市府淪一言堂…柯文哲起訴書曝光 科長忤逆遭丟筆、要求調職
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，今偵結起訴。台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧指出，看到起訴書內揭露更多細節，甚至調查資料呈現，有科長因為逆了市長之意，當場柯即丟筆發怒要求調職，市府變成柯文哲掌控之一言堂。
游淑慧表示，今天北檢提供給媒體的新聞資料高達190頁，裡面揭露更多細節，連她這個看過公務職場十數年的人，看到一半，都不斷搖頭嘆息、不寒而慄。
她說，一個政府機關被操作成這樣，簡直駭人聽聞。連一份公文，都因為未確定「市長之真意」，而多次被退回修改文字。公務員必須在「保全自己」與「不違抗上意」兩者夾縫中求生，努力寫出技巧性公文。
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