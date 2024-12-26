柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害
台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方痛批柯「勾串共犯以矯飾犯行，惡性重大」，另也揭露柯傳訊妻子陳佩琪「讓每個人都知道，就變成政治迫害」。
檢方具體求刑指出。柯文哲違背市長誓言，涉與威京集團沈慶京共謀逾百億龐大利益，收賄1710萬元，另挪用、掏空政治獻金6234萬餘元。
威京集團葛樹人今年4月29日以微信傳送訊息給柯文哲，「主席，明天沈慶京的威京集團要登報說明京華城案，請我跟您知會一聲，他希望您不要誤會喔！」。
柯文哲在今年5月1日回，「我現在都不敢跟小沈聯絡，搞不清楚為什麼這一陣子藍綠兩黨都很認真打我」。葛樹人5月1日傳送，「他們都在找議題，所有的案子都是“烏賊戰”，主席要把過去的一些莫名其妙的簡訊給刪除，以免造成您的煩惱⋯⋯⋯」。
檢方認定，沈慶京刪除與柯文哲的簡訊，柯文哲知悉後，5月8日回，「先將簡訊刪光」，柯文哲利用可得指揮影響之人刪除事證、勾串共犯以矯飾犯行，惡性重大。
檢方也查出，柯文哲在今年8月傳訊給陳佩琪，「我覺得正面應付，讓每個人都知道，就變成政治迫害」，檢方批柯文哲「為圖脫免刑事責任，空言以政治迫害作為解釋」，更不惜污衊、踐踏司法，其犯後態度不佳。
檢方具體求刑共計28年6月，柯文哲犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，建請量處有期徒刑15年，併科罰金5千萬元；就其所犯公益侵占周王美文等人所捐贈與民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；就其所犯以木可公司公益占政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；就其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6月。
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