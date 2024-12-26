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加入小草北檢「救阿北」？ 黃國昌：非常正常

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金等案，今遭北檢起訴求處28年半，北檢外已陸續有民眾黨支持者集結。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨對此表示感謝，如果屆時支持者聚集一定數量，民眾黨黨公職也是公民一環，「共同加入關心主席、支持主席行列，也是非常正常事情。」

民眾黨中央應變小組今下午開記者會，黃國昌表示，民眾黨絕對支持司法獨立跟公正，正因為如此，完全無法接受過去這段時間賴清德政權，為了要對其最主要政治對手政治追殺，濫用司法，如今偵查終結，接下來交由北院審理，公開審理是所有法治國家最重要基本原則。

黃國昌說，針對支持者自主想要表達對柯主席關懷，都受憲法保障基本權利，民眾黨對此表示感謝也支持，但如果聚集到一定數量，相信民眾黨黨公職也是公民一環，共同加入關心主席、支持主席行列，也是非常正常事情。

媒體追問起訴書指柯文哲侵占民眾黨政治獻金達6000多萬一事，民眾黨秘書長周榆修表示，北檢對政治獻金認知用法驚世駭俗，用商業角度而言，木可是公司，北檢滑天下之大稽，把商業行為跟政治獻金混為一談。

黃國昌補充，這些在夏天記者會時已有講過了，柯文哲主席親自開記者會，相關人員也都清楚說明，經過帳目清查，木可跟柯文哲競選總部有溢收，已有委由律師追討，木可未來是否被認為違反法令，則要由木可來回應。

至於是否未來會有推舉代理黨主席？民眾黨應變小組召集人林富男強調，這個問題的答案跟過去一致，民眾黨沒有代理主席，也不會多頭馬車，即使如媒體所述有辭職信，中央委員會也不予接受，柯文哲百分百會繼續領導民眾黨。黃國昌對於是否會角逐黨魁，他強調，無從回應。

京華城 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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