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柯文哲透過「橘子」安排見沈慶京 多次赴陶朱隱園喬事

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
前台北市長柯文哲（左）、威京集團主席沈慶京（右）。聯合報系資料照
前台北市長柯文哲（左）、威京集團主席沈慶京（右）。聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，查出沈慶京柯文哲⾃連任市長以來互動頻繁，除2018年台北上海城市論壇外，亦頻繁與沈慶京有公務以外互動，透過「橘子」許芷瑜（因案通緝中）安排⾏程，估計2019年7⽉⾄2022年市長卸任期⽌，至少7度至威京集團或信義區陶朱隱園豪宅與沈慶京聚餐，並多次在市長室接見沈慶京，檢方痛批柯文哲「毫不避嫌」。

起訴指出，沈慶京赴北市府與柯文哲⾒⾯，從未依公務員廉政倫理規範登錄建檔。柯文哲卸任市長後，仍繼續⾄威京集團、陶朱隱園，這與柯文哲羈押前聲稱只去過一次陶朱隱園完全不符。

據調查，柯文哲多次赴陶朱隱園，大膽與沈慶京討論京華城案，例如去年10⽉26日下午，柯文哲即傳訊稱「⽅便請回電或這幾天何時⾒⾯？⼩沈」、「但是你沒有告訴我何時可在陶朱或是公司或其他地⽅⾒⾯。小沈」。

去年11⽉28⽇，柯文哲又傳訊息稱「今天下午三點⺠進黨議員許淑華擬向北市府總質詢，柯市府疑似圖利京華城⼤賺四百億」，「這些⿊白顛倒的不實指控，⺠進黨為了選票⼀⽯⼆ ⿃的政治化操作，實已造成市府與我方的困擾，有可能擴及到立法院、名嘴持續運⽤，煩請⼩⼼。⼩沈 」。

起訴指出，今年2⽉29⽇下午，柯文哲傳訊給沈慶京指出「⽅便請回電。⼩沈」，沈慶京安排資深媒體人葛樹⼈以微信傳送訊息告知柯文哲，「主席，明天沈慶京的威京集要登報說明京華城案，請我跟您知會⼀聲，他希望您不要誤會喔！」

另外，柯文哲於今年6⽉1⽇傳送LINE訊息給黃珊珊，文中提及，「小沈不是國⺠黨的嗎？且應曉薇就是⼩沈的⼈，打柯，⼩沈也有事，國民黨是在內亂嗎？」

民眾黨主席柯文哲多次前往信義區豪宅「陶朱隱園」與沈慶京會面喬事。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲多次前往信義區豪宅「陶朱隱園」與沈慶京會面喬事。聯合報系資料照

京華城 國民黨 應曉薇 柯文哲 沈慶京

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