快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

柯文哲遭訴！數十名小草聚集北檢外 插黃旗喊「放人」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。

粉專「DearNaNa」今天中午在粉專指出「北檢集結」，呼籲柯文哲的支持者「小草」來到北檢外聚集，轄區中正一警方早在上午，就架起鐵馬護欄警戒，並部署逾20名警力戒備。

稍早可見有十多名支持者真的聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「柯P不能被犧牲，台灣需要柯文哲」、「假新聞天天放送」、「把正常國家還給我們」、「黨檢媒一體，司法搞雙標」等語。

我有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
我有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影
有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

柯文哲放不放人就看她！重金庭女法官判im.B詐騙案16年6月

柯文哲起訴黃珊珊卻沒事？藍營凌濤質疑北檢辦案雙標

盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚

相關新聞

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方...

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

民眾黨主席、前台北市長柯文哲今起訴，其背後金主群也隨之曝光，用途則分為三大類，分別作為柯文哲2022參加總統大選，以及前...

柯文哲放不放人就看她！重金庭女法官判im.B詐騙案16年6月

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，檢方移審人犯後，台北...

柯文哲羈押禁見臉書首度更新 批評政治追殺、司法不公

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。柯文哲遭羈押禁...

柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」

台北地檢署今天上午針對柯文哲的京華城案、政治獻金案等偵查終結，共起訴柯文哲等11人，北檢也公布全案的偵查結果簡要版，全文...

柯文哲起訴書曝 科長違逆市長遭當場怒丟筆、要求調職

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，今偵結起訴。台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧指出，看到起訴書內揭露更多細節，甚至調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。