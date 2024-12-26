柯文哲遭訴！數十名小草聚集北檢外 插黃旗喊「放人」

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。

粉專「DearNaNa」今天中午在粉專指出「北檢集結」，呼籲柯文哲的支持者「小草」來到北檢外聚集，轄區中正一警方早在上午，就架起鐵馬護欄警戒，並部署逾20名警力戒備。

稍早可見有十多名支持者真的聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「柯P不能被犧牲，台灣需要柯文哲」、「假新聞天天放送」、「把正常國家還給我們」、「黨檢媒一體，司法搞雙標」等語。 我有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影 有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影 有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影 有十多名支持者聚集在北檢外，警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」。記者翁至成／攝影

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