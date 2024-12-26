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柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

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柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今（26）日涉貪遭起訴，其背後金主也隨之曝光。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲今（26）日涉貪遭起訴，其背後金主也隨之曝光。聯合報系資料照

民眾黨主席、前台北市長柯文哲今起訴，其背後金主群也隨之曝光，用途則分為三大類，分別作為柯文哲2022參加總統大選，以及前立委高虹安賴香伶參選縣市長之用。

金主群除同案被告威京集團主席沈慶京，還有東森集團總裁王令麟、東森電視負責人張高祥、信義房屋董事長周俊吉、⼒晶集團董事長黃崇仁、大金冷氣董事長蘇一仲、和泰汽車董事長黃南光、富裔實業董事長祝文定、東方文華董座林命群、基隆市長謝國樑、名醫林志郎和會計師范有偉。

除了沈慶京透過下屬捐款給柯文哲的210萬元，被檢方視為行賄對價，王令麟也透過下屬捐款500萬元，張高祥150萬、周俊吉200萬、黃崇仁金額不明、蘇一仲30萬、黃南光20萬、祝文定30萬、林命群200萬、謝國樑200萬、林志郎500萬、范有偉500萬。

其中6筆，都是透過時任東森整合行銷公司執⾏董事的基隆市副市長邱珮琳轉手，其餘部分則透過台灣醫療發展全聯會理事長吳梅壽、陳盈助左右手邱清章、眾望基金會董事謝明珠等人以現金轉交或匯入賴香伶政治獻金專戶，用途則供柯大選，及高虹安、賴香伶參選縣市長的選舉經費。

京華城 柯文哲 沈慶京 謝國樑 賴香伶 高虹安

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