影／北檢偵結起訴柯文哲等11人 卷證數量曝光

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。

台北地方法院今天下午2點公開抽籤承審合議庭，由法官許芳瑜中籤受命承審，與審判長江俊彥、陪席楊世賢共組合議庭。 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，本案的卷證數量不少擺滿整張桌子。記者季相儒／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，台北地方法院今天下午2點公開抽籤承審合議庭，由庭長吳承學（圖）負責抽籤，由法官許芳瑜中籤受命承審，與審判長江俊彥、陪席楊世賢共組合議庭。記者季相儒／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，台北地方法院今天下午2點公開抽籤承審合議庭。記者季相儒／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，本案的卷證數量不少擺滿整張桌子。記者季相儒／攝影

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