影／北檢偵結起訴柯文哲等11人 卷證數量曝光

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。
台北地方法院今天下午2點公開抽籤承審合議庭，由法官許芳瑜中籤受命承審，與審判長江俊彥、陪席楊世賢共組合議庭。
台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方...
民眾黨主席、前台北市長柯文哲今起訴，其背後金主群也隨之曝光，用途則分為三大類，分別作為柯文哲2022參加總統大選，以及前...
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，檢方移審人犯後，台北...
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。柯文哲遭羈押禁...
台北地檢署今天上午針對柯文哲的京華城案、政治獻金案等偵查終結，共起訴柯文哲等11人，北檢也公布全案的偵查結果簡要版，全文...
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。民眾黨今天下午...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言