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柯文哲用微信傳訊與小沈多次密會 在市長室接見毫不避嫌

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（右三）是京華廣場動土典禮時，威京總部集團主席沈慶京（右二）唯一邀請的政治人物。圖／聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲（右三）是京華廣場動土典禮時，威京總部集團主席沈慶京（右二）唯一邀請的政治人物。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城容積弊案、政治獻金弊案遭押113天，台北地檢署今依貪汙治罪條例違背職務收賄等罪起訴，從柯文哲與威京集團主席沈慶京的通聯紀錄中可發現兩人交情匪淺，傳送訊息用的還是「微信」。北檢指柯1人的不法所得共為9371萬餘元，其中，沈慶京就給了他1710萬元。

起訴指出，沈慶京與柯文哲自柯哲連任市長以來即互動頻繁，不僅因2018年12月18日台北上海城市論壇接觸，公務以外也頻繁互動，並透過貼身帳房「橘子」許芷瑜安排相關行程。

從2019年7月起至2022年12月24日市長任期止，於2019年7月8日、11月28日、 2022年2月20日、5月19日、10月19日（京華廣場動土典禮)、11月17日、12月7日至威京集團，2022年12月20日前往陶朱隱園與沈慶京見面聚餐。市長任期內的2020年2月20日、 6月20日、9月16日在市長室接見多次，沒在避嫌。

沈慶京前去北市府與柯文哲見面會談時，從未依公務員廉政倫理規範進行登錄建檔。柯在卸任市長後，仍於2023年10月26日至威京集 團、同年9月30日單獨前往陶朱隱園。後來經監察院糾正、媒體揭露本案後，柯還是在2024年1月15日、1月19日至威京集團，今年3月13日再度前往陶朱隱園，兩人通聯對話密切，甚至討論相關案情。

2023年10月26日下午1點19分，柯傳「方便請回電或這幾天何時見面？小沈」、23分傳 「但是你沒有告訴我何時可以在陶朱或是公司或其他地方見面。小沈」、26分傳「那就在公司，10：30我請人在一樓接你。小沈」。

2023年11月28日下午3點7分，柯「今天下午三點民進黨議員許淑華擬向北市府總質詢，柯市府疑似圖利京華城大賺四百億…云云等，黑白顛倒的不實指控，民進黨為了選票一石二鳥的政治化操作，實已造成市府與我方的困擾，有可能擴及到立法院、名嘴持續的運用，煩請小心。小沈」、隔日上午10點34分傳「方便請回電。小沈」。

柯文哲告訴沈慶京「民進黨監察院要整你的糾正案已經下來了，請參閱。內容裡面有說到以後這種案件要通案辦理，但事實上之前的都市計畫委員會通過的就是有註明通案辦理，請放心。方便請回電。小沈」。沈慶京也請人以微信傳送訊息告知柯「主席，明天沈慶京的威京集團要登報說明京華城案，請我跟您知會一聲，他希望您不要誤會喔！」

柯文哲則於今年6月1日下午3點28分與黃珊珊通LINE，明白提及「小沈不是國民黨的嗎？而且應曉薇就是小沈的人，打柯，小沈也有事，國民黨是在內亂嗎?」

而沈慶京的威京總部集團還設有「虛擬總部」，將與有密切關係的人分等整理臚列後建檔，台北市前副市長彭振聲被列為「第一級親屬」，沈還邀他卸任後到公司任職，但因待遇未合意而無果。

京華城 柯文哲

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