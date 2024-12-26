收回京華城容積獎勵？蔣萬安：視起訴書內容依法辦理

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵結，外界關注京華城容積獎勵是否遭撤。台北市長蔣萬安今稱，事實到哪裡就處理到哪裡，將視起訴書內容依法辦理；至於是否考慮停工，蔣說，北市府現已成立跨局處小組，由副市長李四川任召集人，將視起訴書採取對應作為。

此外，距離跨年剩下不到1周，台北市跨年舞台25日卻爆出工安意外，一名搭建工人因未用安全帶墜落身亡，目前主舞台遭下令停工。蔣萬安說，經勞檢處檢視後，會依規定重罰缺失，並要求廠商須符合安全防護才能繼續工程，但不影響跨年活動。

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