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柯文哲放不放人就看她！重金庭女法官判im.B詐騙案16年6月
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，檢方移審人犯後，台北地院收到檢方卷宗148宗，經公開抽籤分案，中籤的受命承辦人是司法官學院52期的女法官許芳瑜。
許芳瑜今年才承審台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金90億元案，一審重判公司負責人曾耀鋒有期徒刑16年6月、另重判曾的女友張淑芬有期徒刑12年2月。
許芳瑜將與司法官學院39期的法官江俊彥、司法官55期的法官楊世賢組合議庭審案，合議庭組成後的第一個審判「動作」，就是要針對柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押禁見一事開庭審理。
台北地院中午時表示，法院已收到京華城等案的起訴卷證，目前由分案室與分案庭長正研判確認應屬刑事「一般庭」或「重金庭」的案件審理。
京華城案、政治獻金案今天起訴柯文哲等11人，目前仍羈押禁見的被告包括柯文哲、威京集團總部主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇。
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