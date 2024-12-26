柯文哲起訴黃珊珊卻沒事？藍營凌濤質疑北檢辦案雙標

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，今天被台北地檢署依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，而前台北副市長、立委黃珊珊只列為證人且無犯罪嫌疑，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤認為檢方辦案有雙重標準。

凌濤表示，北檢今天起訴京華城及政治獻金案，但公布資料顯示檢方沒找到關鍵的1500萬元金流，用訊息比對就採認收賄，證據薄弱。

然而，檢方釋出「臺北地檢署檢察官偵辦被告柯等，涉犯貪污治罪條例等相關案件QA」資料載明，柯文哲曾傳訊給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。此內容證明2件事情，第一是黃珊珊有可能是柯文哲與沈慶京的窗口，第二是提到「已給過」，是不是之前已找過多次？有無牽涉金額？若檢方所謂的1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊「曾」找過沈慶京的簡訊。

凌濤質疑，為什麼柯文哲傳訊息跟黃珊珊說不要再跟小沈拿，卻不採認黃珊珊可能共謀？直接稱尚查無犯罪嫌疑？如果柯文哲傳訊給黃珊珊，是否代表關鍵金流的經手人有可能是黃珊珊？刻意跳過黃珊珊，北檢又提不出金流，是何等荒腔走板？

凌濤說，柯主席從政已久，過去有蔡壁如輔佐，身為血滴子或防火牆，至少善盡提醒柯主席法律界線，沒有爆出弊端，為何當蔡壁如離開，黃珊珊來擔任副市長，卻讓柯文哲置身弊案、身陷囹圄？黃珊珊副市長當完，再接任競選總幹事，結果柯京華城案到政治獻金，通通遭求處重刑，多麼失責、失能才會導致現在民眾黨分崩離析，「害死柯主席及民眾黨的就是黃珊珊，還不要求她立即請辭立委謝罪」。

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