柯文哲起訴 許淑華：還有很多案調查處理

台北市前市長柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，共求處28年6個月。民進黨台北市議員許淑華今天稍早受訪表示，北檢對外新聞稿顯見證據充足掌握，奉勸民眾黨不要導向政治或司法迫害。她也強調，相信還有其他案子待釐清進行，尤其海外資產部分。

許淑華說，針對木可小物販售的部分，有沒有抽佣或其他資金流到競選人員口袋裡，包括陳智菡、許甫這些相關人員，其實是用另案再做調查。她強調，從北檢新聞稿對外的說明可以看出來，證據掌握的非常明確，也奉勸民眾黨，不要再繼續以是而非去質疑京華城沒有問題。

許淑華表示，民眾黨接下來可能會滅黨危機，所以會呼籲小草不要聽信北檢，不過起訴書非常完整，希望民眾黨要面對，不要導向為政治、司法迫害，至於柯案，相信還有其他案子進行、釐清，尤其海外資產部分。

另外，有關應曉薇涉案，許淑華說，應是非常關鍵角色，一直宣稱沒有收賄，但此說法是因為所有的錢都進到公益協會，沒有進到私人口袋，「這個部分可能要突破一下應議員的心防。」相信過程中都清楚沈慶京交付的任務。

同時，許淑華也說，應曉薇如果轉成汙點證人，對於案情來說有幫助，因為涉及到有關於雙子星案、第一魚果、南門市場等案。另一個關鍵是許芷瑜（橘子）還沒有回來。

許淑華也說，邵秀佩坦承犯行後有重大突破，另外還有吳順民，「京華城的案子告一段落，但不是完全結束，還有很多其他的案子要做處理。」

許淑華也點到黃珊珊不在起訴書內外界蠻驚訝，「黃珊珊實在太厲害，身為法律人懂法也知法。」尤其陳佩琪被約談完後離開，黃珊珊第一時間出現也獲得許多訊息，令人質疑北檢是否有消息洩漏，但黃珊珊沒有在起訴書內，不代表其他案件沒有事。

商品推薦