北檢起訴柯文哲 民眾黨：堅信柯文哲不會貪污收賄
北檢起訴民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。民眾黨緊急應變小組召集人林富男今天說，北檢偵查4個月查不到金流，堅信柯文哲不會貪污、收賄，這是台灣民主最黑暗的一天。
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。
民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及黨籍立委全數到場。
林富男致詞表示，北檢今天對柯文哲相關案件偵結，對柯文哲求刑28年6個月，北檢偵查4個月找不到金流，「柯文哲不是會貪污、會受賄，他不是愛錢的人」，沒證據的情況下拼湊證據，只說某個時間地點收錢，這種濫權起訴淪為政治打手、對民眾黨政治追殺。
林富男說，柯文哲是台灣369萬公民所擁戴的總統候選人，對柯文哲政治迫害，等於是對369萬人的意志追殺，是台灣民主最黑暗的一天之一。總統賴清德政府利用4個月配合黨檢媒汙衊民眾黨、柯文哲，就是為了打敗政敵，堅信柯文哲是清白的、堅信柯文哲是不會拿錢的，「柯文哲一定會無罪回來」。
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