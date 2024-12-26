快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

北檢起訴柯文哲 民眾黨：堅信柯文哲不會貪污收賄

中央社／ 台北26日電
北檢起訴民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。圖／聯合報系資料照
北檢起訴民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。圖／聯合報系資料照

北檢起訴民眾黨主席柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，總計求處28年6月徒刑。民眾黨緊急應變小組召集人林富男今天說，北檢偵查4個月查不到金流，堅信柯文哲不會貪污、收賄，這是台灣民主最黑暗的一天。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及黨籍立委全數到場。

林富男致詞表示，北檢今天對柯文哲相關案件偵結，對柯文哲求刑28年6個月，北檢偵查4個月找不到金流，「柯文哲不是會貪污、會受賄，他不是愛錢的人」，沒證據的情況下拼湊證據，只說某個時間地點收錢，這種濫權起訴淪為政治打手、對民眾黨政治追殺。

林富男說，柯文哲是台灣369萬公民所擁戴的總統候選人，對柯文哲政治迫害，等於是對369萬人的意志追殺，是台灣民主最黑暗的一天之一。總統賴清德政府利用4個月配合黨檢媒汙衊民眾黨、柯文哲，就是為了打敗政敵，堅信柯文哲是清白的、堅信柯文哲是不會拿錢的，「柯文哲一定會無罪回來」。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚

起訴書揭柯文哲為競選市長連任 破除反商形象攏絡財團

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

檢方揭手機訊息 柯文哲傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過」

相關新聞

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方...

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

民眾黨主席、前台北市長柯文哲今起訴，其背後金主群也隨之曝光，用途則分為三大類，分別作為柯文哲2022參加總統大選，以及前...

柯文哲放不放人就看她！重金庭女法官判im.B詐騙案16年6月

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，檢方移審人犯後，台北...

柯文哲羈押禁見臉書首度更新 批評政治追殺、司法不公

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。柯文哲遭羈押禁...

柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」

台北地檢署今天上午針對柯文哲的京華城案、政治獻金案等偵查終結，共起訴柯文哲等11人，北檢也公布全案的偵查結果簡要版，全文...

柯文哲起訴書曝 科長違逆市長遭當場怒丟筆、要求調職

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，今偵結起訴。台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧指出，看到起訴書內揭露更多細節，甚至調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。