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吳欣盈搭配選副總統「沒拿錢」 柯文哲買4300萬商辦查無不法
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，偵結起訴柯，關於偵查中被質疑柯購買「濟南商辦」疑義，調查認不違法，此外，檢方查證「柯盈配」搭檔選舉補助款如何運用，新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈到案表示「沒有拿錢」。
柯文哲今年5月被台北市議員林延鳳爆料以4300萬元購入台北市林森南路、濟南路口的中國航運大樓三樓48.76坪商辦，質疑購屋資金與柯的犯罪行為有關，其時，柯文哲澄清是以選舉補助款購置為辦公室使用等。
檢廉查貪，將購屋資金來源列為偵查項目之一，傳訊相關證人作證，認定柯購置商辦的資金確實來自柯帳戶收受民眾黨2024年總統、副總統1億1071萬3980元中的2/3即7380萬520元，購屋資金查無不法結案。
此外，檢方曾傳喚吳欣盈到案，偵查吳女參與副總統選舉的補貼款用途為何？吳女到案證述後獲檢察官請回。
檢方調查表示，依據民眾黨財務管理辦法第9條及「附表二」的規定，只有規定中央黨部所領取總統、副總統之競選費用補貼款，其中1/3交由中央黨部支配，餘款撥交候選人，但並未明確規範總統、副總統候選人之比例分配；檢方說，吳欣盈到案證述未向民眾黨領取補貼款費用，此部分另查無刑事不法。
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