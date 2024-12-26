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應曉薇收賄千萬遭起訴 國民黨維持停權恐斷議員路

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城容積率案，提訊台北市議員應曉薇出庭。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率案，提訊台北市議員應曉薇出庭。記者蕭雅娟／攝影

北檢偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭求刑28年半，國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受建商沈慶京賄賂5250萬元，也被起訴。國民黨考紀會今證實，已做出停權處分，恐影響應曉薇2026年議員連任之路。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，中央考紀會9月中已決議，不等一審宣判，直接將應曉薇停權，國民黨考紀會主委黃怡騰今天也證實，考紀會已做出停權處分。

國民黨表示，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名，也希望法官公正審查，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。

京華城 柯文哲

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