【重磅快評】蜀亡吳危 柯文哲倒台是國民黨的灰犀牛

三國迷都耳熟能詳，吳蜀同盟、三國鼎立；孫劉決裂、曹魏獨大。用三國來解讀藍綠白，民眾黨主席柯文哲若倒台，第三勢力式微，形勢有利民進黨一黨獨大，古有云唇亡齒寒、哀矜勿喜，國民黨領導人該洞悉危機迫在眉梢。

即使挾天子以令諸侯，梟雄曹操也無法一統江湖，關羽水淹七軍、威震華夏，一度恫嚇曹操打算遷都，結果吳將呂蒙趁隙偷襲，關羽不僅大意失荊洲，更埋下孫劉分裂的破口；夷陵大火讓劉備自取滅亡，吳蜀同盟破裂，對手禍起蕭牆，成為魏晉蠶食鯨吞、一統天下的基礎。

借古喻今，藍白有識之士應該有所警惕。如果時間能倒回2024總統大選前，柯文哲是否悔不當初，如果君悅宴那一晚堅守「藍白合六點協議」，不要藉口民調「讓6趴」、背信打臉國民黨，或許命運大不同？當時一念之差，如今從堂堂副總統變成階下囚，柯文哲遭檢方從重求刑共28年6月，宛如重大欽犯，下半生將是漫長的司法訴訟，當初鼓吹「藍白分」的母姐會成員陳佩琪、黃珊珊、陳智菡等人卻可能脫身。四分五裂的民眾黨則面臨「滅黨」危機，當初自以為是在野領頭羊，結果變成代宰羔羊。

柯文哲被起訴，對民進黨是天上掉下來的耶誕節禮物，對國民黨則是可預期的「灰犀牛危機」，京華城案延燒是「已存在、發生機率大、顯而易見」，最終將造成重大危機的政治事件；藍綠白分水嶺已現，民進黨有執政優勢，藍白分裂可能被各個擊破。

民眾黨若垮台，在野黨不僅少了一個戰友，更牽動8席民眾黨立委動向，但國民黨不應只思考一事、一時，爭天下的關鍵是民心所向，所謂「得青年、得天下」，柯文哲流失的年輕選票未來有兩種可能流向：一是消極不投票，看人不看黨；二是回流民進黨，賴清德總統號召青鳥對抗國會多數的在野黨，提早練兵。至於國民黨身為最大在野黨，自認能爭取多少年輕選票？

國民黨百年政黨、百年包袱，政治未見洗心革面、兩岸路線綁手綁腳，以前還有柯文哲可當擋箭牌，酸老共、批藍綠，藍白若合，「阿北招牌」獲得年輕小草支持，但現在民眾黨自顧不暇，國民黨將被打回原形；民進黨就算內訌，只要搬出「國民黨不倒，台灣不會好」等抗中保台咒語就可眾望所歸，只要是有效的老哏都是好哏，足以打得國民黨難有招架之力，國家機器全面碾壓，明年大罷免潮將是國民黨立委的政治海嘯，衝擊波恐擴及2026大選。

兩年前，柯文哲卸任台北市長前出版「柯Ｐ管理學」，書中直白寫出，有人問他「當外科醫生和當市長有什麼不一樣？」他的回答是「當外科醫生很少聽到謊話，當市長很少聽到真話」。過去他是台大醫院外科醫生，除非病人不要命，否則當醫生問哪裡不舒服時，病人左邊痛、不會說是右邊。因為當了30年外科醫生，他很少聽到謊話，「失去了辨別謊話的能力」；這件事在進入政壇後成為他很大的弱點，這幾年來他一直在學習如何分辨真假。

近墨者黑，白色是容易弄髒的顏色。從政多年下來，柯文哲不只「失去辨別謊話的能力」，甚至可能跟著說謊，說一說就「弄假成真」；在北檢起訴書中，柯文哲從土包子變成土豪哥，改變成真，進帳數千萬元，但柯P人設和民眾黨形象受重傷，國民黨也受到強烈衝擊。藍白都受創，誰才是受益者？

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