應曉薇遭求處13年 男友今發聲力挺：台中搭機是想爸爸

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，國民黨台北市議員應曉薇共收受沈慶京5250萬元款，求處13年徒刑。應曉薇的男友王尊侃稍早發6點聲明，解釋8月27日赴香港的緣由，再談到公益團體救助弱勢，強調京華城案中當時陳情人都出示監察院行文糾正台北市政府，應曉薇身為議員挺身協助合法爭取企業權益自是理所當然。

王尊侃指出，應曉薇在8月27日想幫90多歲老母親赴港買藥，不知道自己被境管，所以從台北南下到台中，會選擇台中機場入境，是因為想念爸爸，由於每年9月3日要到彰化八卦山祭拜父親，「否則不是在桃園機場就該被留置了，請問她又怎麼能再去台中機場呢？」

王尊侃說，外界捕風捉影編故事抹黑應曉薇研究室顧問吳順民大哥，吳大哥自公務生涯退休後，即至辦公室擔任無薪顧問貢獻所長，協助研究室各類陳情案件、問政服務；由於熱心、專業才被多家企業延攬。

王尊侃強調，協會等公益團體救助弱勢，應曉薇居間轉交威京集團主席沈慶京捐款票據，這是在疫情最嚴峻的2021年，及時雨的捐款協助了防疫與救災，他14年來始終支持贊助應曉薇行善公益和熱愛的綜合格鬥運動，不能因為他和應曉薇的交友關係就以此指證應曉薇能實際掌控每一個協會。

王尊侃說，應曉薇14年議員生涯接受請託陳情從來只論公平正義，京華城案中當時陳情人都出示監察院行文糾正台北市政府，應身為議員挺身協助合法爭取企業權益自是理所當然，何況應曉薇與沈慶京主席近三十年從屬關係亦師亦友的情誼。

王尊侃說，沈慶京疼愛支持應曉薇無論選舉或是平常就不時提供所有需求援助，尤其為民請命本是議員天職，沈主席據理陳情議員何須行賄應曉薇？更不需透過與柯文哲私下沒有任何互動、金錢連結的應曉薇進行行賄。

王尊侃批評，對於媒體、名嘴企圖影響視聽的手段，以達成潑髒水、抹黑、造謠相關人士，尤其其中搶著曝光的民意代表，有誰敢公開表示自己可以接受這種檢廉人員所謂「假捐款 真行賄」的押人取供再羅織罪名的辦案方式？

王尊侃重申，應曉薇強調自己在此案「身正不怕影子斜」的自信和從政理念「堅持做對的事」的態度，感謝長期以來愛護支持應曉薇的朋友們，雖然她這次因為京華城案遭受牽連，但是本人向大家保證不會讓所有關心疼惜應曉薇的朋友們失望。

王尊侃也說，也在此特別感謝幾位台北市議會民進黨籍議員，在這樣政治氛圍下尚且願意持平表示，以應曉薇一介議員絕對沒有能力能夠左右京華城容積案，令人動容的仗義直言，再次由衷感謝。

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