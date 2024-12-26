京華城如何處置？北市府：2周內召開行政調查小組會議

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，今偵結起訴。前市長柯文哲被求處重刑。針對京華城後續，台北市府發言人殷瑋表示，大家都很關心京華城案子，現在正在研究起訴書的內容，也會在接下來2周之內由副市長李四川擔任召集人，召開行政調查小組會議，召集各局處和外部專家學者研究後續相關處置作為。

北檢起訴京華城案，其中台北市前都發局長黃景茂、台北市都委會執行秘書邵琇珮，被檢方指控為了官位、仕途攀附柯文哲，圖利財團百億不法利益。

北市都發局也表示，未來由李四川副市長擔任召集人，成員包含法務局、都發局、建管處、政風處、都委會，並將邀請專家學者於2周內召會，參酌起訴書內容及柯文哲前市長、彭振聲前副市長、黃景茂前局長、邵前執行秘書等被起訴人涉案情形，重新檢視原核定都市計畫適法性及確認後續因應作為。

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