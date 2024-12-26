快訊

直播／批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

柯文哲涉弊案遭求刑28年半 看168頁完整「起訴書全文」

京華城案起訴 許淑華：士北科、第一魚果也有約談

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員許淑華透露，其實不只有京華城案，士北科、第一魚果市場等也都有約談幾十位官員。記者邱書昱／攝影
民進黨北市議員許淑華透露，其實不只有京華城案，士北科、第一魚果市場等也都有約談幾十位官員。記者邱書昱／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑。民進黨北市議員許淑華透露，其實不只有京華城案，士北科、第一魚果市場等也都有約談幾十位官員。至於京華城案容積獎勵部分，她也說，市府一個月內要對外說明是否收回，態度不要龜縮。

許淑華說，行賄、收賄的狀況非常具體，其實也不只有這個案子，據她了解，北士科總共約談10幾位的官員，且陸陸續續談約談中，另外，第一魚果市場檢調也搜集了相當多的機密文件，文件已經陸陸續續送到北檢，接下來還有很多案子偵辦，這也是為什麼今天考慮延押柯文哲。

許淑華也說，針對海外金流部分，金鑰匙的密碼有18到19組，但密碼其實不好破解，所以要看接下來北檢一一突破，而這些海外金流可能也會在涉及到北士科、第一魚果相關的一些證詞。

另外，有關京華城案的容積獎勵。許淑華表示，在京華城案起訴之前，已要求北市府組成跨局處的小組會議研議，今天是起訴，所以要再2個禮拜內召開小組會議，來研議到底要不要收回容積獎勵20％，2個禮拜開完會後，1個月內必須要對外說明要不要取得，或者撤銷，並要鼎越開發趕緊來做設計變更。

許淑華也說，要求市政府的態度不要龜縮，還是要堅持到底1個月後一定要給台北市民完整交代，因為行賄、收賄圖利非常明確，北市府不容繼續放縱柯文哲及京華城繼續將20％不願意釋出、繼續蓋完，所有台北市民不容許。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

國產蔬菜10大體驗路線 1農場以「探訪美麗菇菇家」成南投首家入選

到溪頭享受森林浴 「台灣好行」新增大里、霧峰到溪頭路線

影／盧秀燕同框許淑華 為財劃法二度喊話中央

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

相關新聞

京華城案起訴 許淑華：士北科、第一魚果也有約談

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑。民進黨北市議員許淑華透露，其實不只有京華城案，士北科、...

政院人事：憲訴法、選罷法、財劃法 覆議若不成擬釋憲

立法院會日前三讀財政收支劃分法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法修正條文，行政院目前僅收到憲訴法修正案。行政院長卓榮泰指出...

與荷蘭簽署司法互助？林佳龍：已展開溝通

荷蘭眾議院日前建議荷蘭政府參考德國模式，研議跟台灣簽署刑事司法互助協議。外交部長林佳龍今天表示，他認為台德模式很值得推廣...

指司法院掛羊頭賣狗肉 黃國昌：連3年編考察法國實則到捷克

立法院司法及法制委員會今日續審114年度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分。民眾黨立委黃國昌質疑，司法院編列出...

柯文哲遭求刑28年半 民眾黨想轉骨會加速催化藍白合？

民眾黨主席柯文哲今日因涉京華城案等數項案件，遭檢方以四項罪行起訴，求刑28.6年併科5000萬元罰金。柯文哲遭求處重刑的震撼彈，重創他個人政治生命，接下來柯文哲要耗費最大心力面對司法審判。而民眾黨因柯文哲而起，現在全黨也因柯文哲案士氣低迷，這個一人政黨能否續命，也牽動在野合作及未來政局走向...

民進黨寒冬送暖活動 何博文：讓溫暖擴散到需要的地方

民進黨今天舉辦「寒冬添溫暖、關懷送到家寒冬送暖活動」記者會，為響應「2024健康台灣 - 護健康，做公益」系列活動，民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。