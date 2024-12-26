京華城案起訴 許淑華：士北科、第一魚果也有約談
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑。民進黨北市議員許淑華透露，其實不只有京華城案，士北科、第一魚果市場等也都有約談幾十位官員。至於京華城案容積獎勵部分，她也說，市府一個月內要對外說明是否收回，態度不要龜縮。
許淑華說，行賄、收賄的狀況非常具體，其實也不只有這個案子，據她了解，北士科總共約談10幾位的官員，且陸陸續續談約談中，另外，第一魚果市場檢調也搜集了相當多的機密文件，文件已經陸陸續續送到北檢，接下來還有很多案子偵辦，這也是為什麼今天考慮延押柯文哲。
許淑華也說，針對海外金流部分，金鑰匙的密碼有18到19組，但密碼其實不好破解，所以要看接下來北檢一一突破，而這些海外金流可能也會在涉及到北士科、第一魚果相關的一些證詞。
另外，有關京華城案的容積獎勵。許淑華表示，在京華城案起訴之前，已要求北市府組成跨局處的小組會議研議，今天是起訴，所以要再2個禮拜內召開小組會議，來研議到底要不要收回容積獎勵20％，2個禮拜開完會後，1個月內必須要對外說明要不要取得，或者撤銷，並要鼎越開發趕緊來做設計變更。
許淑華也說，要求市政府的態度不要龜縮，還是要堅持到底1個月後一定要給台北市民完整交代，因為行賄、收賄圖利非常明確，北市府不容繼續放縱柯文哲及京華城繼續將20％不願意釋出、繼續蓋完，所有台北市民不容許。
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