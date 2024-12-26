盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案今遭北檢起訴，並具體求刑28年6個月。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，按照正常司法程序，今晚要開庭公開審理，希望可以見到柯主席，凌晨若順利，按程序就要交保；至於北檢政治辦案、北院侵害秘密通訊自由等，「等我們救出主席後，一項項算清楚。」
黃國昌今中午在「中午來開匯」直播節目中表示，今早看了北檢記者會一方面非常憤怒、一方面感慨，先前媒體鋪天蓋地披露收錢內容跟方式，北檢起訴書一個字都不敢提，北檢指控柯文哲收1500萬，「但在哪收？何時收？透過何種方式收的？錢到哪？一個字都沒有寫，毫無證據。」黃強調，北檢唯一敢寫的是，「不明時間、地點」由柯文哲親自收受沈慶京交付。
黃國昌質疑，身為法律人依法論法，這個Excel表格是柯文哲製作的證據在哪，且可以印證這些表格都是由檢方直接給媒體披露，檢察總長邢泰釗要不要辦，「除了檢察官誰有這個表？」黃說，這個起訴書弱到他不知道如何吐槽，什麼都沒有，押四個月就是政治辦案。
至於柯文哲辭黨主席書信有沒有收到，黃國昌說，要問民眾黨秘書長周榆修，只是法官把柯文哲私人書信公開，民眾黨日後都會追究責任，每個人有秘密通訊自由，這是憲法保障，北院憑什麼把信公開出來？侵害柯文哲的祕密通訊自由？
「我希望今晚可以見到主席。」黃國昌表示，正常司法程序是整個案子要移送北院審理，需要北院開庭公開審理，是否繼續羈押柯文哲，審理程序很重要，因為檢方利用秘密偵查搞兩手策略，目的就是要抹黑柯文哲，希望北院可以依照正當法院程序，公開審理，現在已經沒有偵查不公開的問題了，所有證據都要攤在陽光下，以昭公信。
黃國昌說，先前北檢營造有繼續羈押柯文哲必要，還透過媒體放風說大帳房「橘子」人沒有回來，柯文哲要繼續押，但起訴書上寫柯文哲是親自收受，就不該牽拖會跟誰勾串，今晚請按照正常法院程序審理，偵查已經終結，凌晨如果順利，按照正常程序就要交保，「等我們救出主席後，一項項算清楚。」
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