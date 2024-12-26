快訊

直播／批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

柯文哲涉弊案遭求刑28年半 看168頁完整「起訴書全文」

盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌今中午在「中午來開匯」直播節目中談柯文哲遭起訴，指出希望今晚可以見到主席。圖／翻攝「中午來開匯」YT
民眾黨團總召黃國昌今中午在「中午來開匯」直播節目中談柯文哲遭起訴，指出希望今晚可以見到主席。圖／翻攝「中午來開匯」YT

民眾黨主席柯文哲京華城等案今遭北檢起訴，並具體求刑28年6個月。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，按照正常司法程序，今晚要開庭公開審理，希望可以見到柯主席，凌晨若順利，按程序就要交保；至於北檢政治辦案、北院侵害秘密通訊自由等，「等我們救出主席後，一項項算清楚。」

黃國昌今中午在「中午來開匯」直播節目中表示，今早看了北檢記者會一方面非常憤怒、一方面感慨，先前媒體鋪天蓋地披露收錢內容跟方式，北檢起訴書一個字都不敢提，北檢指控柯文哲收1500萬，「但在哪收？何時收？透過何種方式收的？錢到哪？一個字都沒有寫，毫無證據。」黃強調，北檢唯一敢寫的是，「不明時間、地點」由柯文哲親自收受沈慶京交付。

黃國昌質疑，身為法律人依法論法，這個Excel表格是柯文哲製作的證據在哪，且可以印證這些表格都是由檢方直接給媒體披露，檢察總長邢泰釗要不要辦，「除了檢察官誰有這個表？」黃說，這個起訴書弱到他不知道如何吐槽，什麼都沒有，押四個月就是政治辦案。

至於柯文哲辭黨主席書信有沒有收到，黃國昌說，要問民眾黨秘書長周榆修，只是法官把柯文哲私人書信公開，民眾黨日後都會追究責任，每個人有秘密通訊自由，這是憲法保障，北院憑什麼把信公開出來？侵害柯文哲的祕密通訊自由？

「我希望今晚可以見到主席。」黃國昌表示，正常司法程序是整個案子要移送北院審理，需要北院開庭公開審理，是否繼續羈押柯文哲，審理程序很重要，因為檢方利用秘密偵查搞兩手策略，目的就是要抹黑柯文哲，希望北院可以依照正當法院程序，公開審理，現在已經沒有偵查不公開的問題了，所有證據都要攤在陽光下，以昭公信。

黃國昌說，先前北檢營造有繼續羈押柯文哲必要，還透過媒體放風說大帳房「橘子」人沒有回來，柯文哲要繼續押，但起訴書上寫柯文哲是親自收受，就不該牽拖會跟誰勾串，今晚請按照正常法院程序審理，偵查已經終結，凌晨如果順利，按照正常程序就要交保，「等我們救出主席後，一項項算清楚。」

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

柯文哲案 吳思瑤：司法偵辦依據是證據非政治

檢方揭手機訊息 柯文哲傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過」

相關新聞

柯文哲涉京華城弊案遭求刑28年半 看168頁完整「起訴書全文」

台北地檢署今天上午針對柯文哲的京華城案、政治獻金案等偵查終結，共起訴柯文哲等11人，北檢也公布全案的偵查結果簡要版，全文...

柯文哲行動硬碟數字1500是什麼？檢察官見關鍵認定是錢

民眾黨主席柯文哲被控收賄，為偵查柯與威京集團主席沈慶京的行、收賄關係，檢方舉基隆市副市長邱佩琳的紀錄問柯，柯回「如果邱佩...

檢方揭手機訊息 柯文哲傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過」

台北地檢署偵辦京華城案，今偵結起訴時任台北市長的柯文哲等人，並公布威京集團主席沈慶京在2022年京華廣場核發建照及動土典...

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

盼柯文哲凌晨交保 黃國昌：等救出主席一項項算清楚

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案今遭北檢起訴，並具體求刑28年6個月。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，按照正常司法程序，今晚要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。