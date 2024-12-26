柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今起訴柯文哲等11人，包括柯文哲等5名在押被告同步移審，台北地院接押後，預計下午2點公開抽籤分案，中籤受命法官再組合議庭承審。

台北地院中午表示，法院已收到京華城案的起訴卷證，目前由分案室與分案庭長正研判確認應屬刑事「一般庭」或「重金庭」的案件審理，預計於下午2點於法院五樓法官研究室公開抽籤，也同時將說明簡單的抽籤原則等。

京華城案、政治獻金案今起訴柯文哲等11人，目前仍羈押禁見的被告包括柯文哲、威京集團總部主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇，今天上午5人已分別乘坐大、小囚車進入法院候審。 民眾黨主席柯文哲今天起訴移審。圖／報系資料照片

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