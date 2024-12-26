柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁完整「起訴書全文」

台北地檢署今天上午針對柯文哲的京華城案、政治獻金案等偵查終結，共起訴柯文哲等11人，北檢也公布全案的偵查結果簡要版，全文如下：

編輯推薦 柯文哲遭求重刑28年6個月 完整北檢起訴書全文

一、京華城土地違法容積獎勵案

（一） 柯Ｏ哲等公務員與沈Ｏ京共犯圖利部分

柯Ｏ哲以「都市更新」為競選臺北市市長重要政見，且親自為京華城案等都市發展論壇致詞，深知都市更新法令，明知京華城公司申請最高 20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例（下稱都更條例）、都市更新建築容積獎勵辦法（下稱都更容積獎勵辦法）等法令，於臺北市市長連任期間，為籌謀培植政治實力及募集資金，因沈Ｏ京不堪京華城購物中心營運損失至鉅，欲在本案土地重建賺取更大利益，沈Ｏ京持續向柯Ｏ哲訴求協助回復京華城容積一事，竟與沈Ｏ京於 109 年 2月 20 日在臺北市政府市長辦公室單獨會面時，各起交付、收受賄賂，及共同圖利之犯意聯絡，並與聽從柯Ｏ哲上意之彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮，共同基於圖利之犯意聯絡，由柯Ｏ哲接連以「109 年 3 月 10 日便當會裁示」、「109 年 4 月 15 日核決送研議簽呈」、「109 年10 月 27 日核決送公展簽呈」、「110 年 4 月 21 日、110年 8 月 10 日便當會之裁示」、「110 年 11 月 11 日接受議員當面質詢京華城案違法後仍執意推進京華城案」、「111 年 2 月手諭令產發局趕快通過京華城都審案」等方式，一路護航京華城公司，最終使鼎越公司取得本案土地最高 20%容積獎勵之建造執照。

彭Ｏ聲、黃Ｏ茂、邵Ｏ珮明知上述違背法令之情形，仍罔顧京華城案於北市府都發局、都委會、都審會之行政程序中，眾多基層公務員、都委會委員提出之違法質疑，與柯Ｏ哲、沈Ｏ京共同圖予京華城公司、鼎越公司高達 121 億 545 萬6748 元之不法利益。

（二） 柯Ｏ哲、沈Ｏ京等行收賄部分

1、210 萬元賄賂部分

柯Ｏ哲承前違背職務收受賄賂之犯意，明知京華城公司不服北市府 107 年都市計畫刪除本案土地 120284.39平方公尺樓地板面積一事，提起之訴願業經內政部於107 年 7 月 26 日訴願決定駁回，北市府認定並無違失，且 107 年都市計畫所認定之事實基礎，亦無情事變更等情形，毫無理由及法令依據能作成與北市府 107 年都市計畫相異之認定，竟於京華城公司對北市府提起行政訴訟繫屬之際，違背職務以 109 年 3 月 10 日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」，為京華城案開啟都委會研議之程序。

沈Ｏ京見柯Ｏ哲已踐履上述違背職務行為，承前違背職務交付賄賂之犯意，交代張Ｏ澄、朱Ｏ虎尋找威京集團 7 名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該 7 名人頭各自匯款 30 萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付 210 萬元賄賂與柯Ｏ哲。李Ｏ宗基於與柯Ｏ哲違背職務收受賄賂之犯意聯絡，經朱Ｏ虎通知賄款 210 萬元已交付且附上捐款人頭名單，據此向柯Ｏ哲報告後，即傳送訊息給朱Ｏ虎表達柯Ｏ哲感謝之意。

2、1500萬元賄賂部分

柯Ｏ哲承前違背職務收受賄賂之犯意，明知京華城公司申請最高 20%容積獎勵之都市計畫草案內容違背都更

條例、都更容積獎勵辦法等法令，仍以前述方式一路護航鼎越公司取得本案土地最高 20%容積獎勵之建造執

照。沈Ｏ京見柯Ｏ哲已踐履上述違背職務行為，承前違背職務交付賄賂之犯意，於 111 年 9 月 12 日傳送感謝訊息給柯Ｏ哲，向柯Ｏ哲表達 111 年 10 月 18 舉行之京華廣場動土典禮，柯Ｏ哲將是其唯一邀請的政治人物，沈Ｏ京並交代其秘書自其名下帳戶提領 1600 萬元現金。柯Ｏ哲出席京華廣場動土典禮後，於 111 年 10 月19 日至同年 11 月 1 日間之某時地，親自收受沈Ｏ京交付之現金 1500 萬元賄款，嗣以 EXCEL 檔案「工作簿」記載：「日期 2022／11／1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈Ｏ京交付上開賄款之事實。

（三） 應Ｏ薇、沈Ｏ京等行收賄與洗錢部分

1. 沈Ｏ京企圖不法永久享有將京華城購物中心建照上120284.39 平方公尺樓地板面積，基於對公務員關於違背職務之行為交付賄賂之犯意，於 106 年至 108 年間行賄臺北市議員應Ｏ薇及其助理吳Ｏ民，應Ｏ薇、吳Ｏ民基於對於違背職務之行為收受賄賂之犯意，屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員，沈Ｏ京於此階段，交付應Ｏ薇收受共 600 萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共 185 萬元賄賂。

2. 應Ｏ薇、吳Ｏ民承前違背職務收受賄賂之犯意，於 109年、110 年間，要求北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力介入行政權核心事項，又見都發局及都委會基層公務員認為京華城申請都市更新 20%容積獎勵一案之適法性有問題時，竟陸續以拜託彭Ｏ聲「放水」幫忙京華城案、帶同沈Ｏ京出席都委會研議程序違反程序發言、致電市長室追問簽呈公文進度以排除簽辦過程之障礙、指名特定公務員出席議員協調會、以電話責問都發局公務員、當面責罵都委會公務員、向不配合之公務員大量索取資料，造成基層公務員工作負荷與心理壓力等方式，濫權干涉依法行政之公務員行使職權。沈Ｏ京於此階段交付應Ｏ薇收受共 4，500 萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共 123 萬 5484 元賄賂。

3. 沈Ｏ京於 111 年 1 月至 10 月間，見本案都市計畫通過，進入都市設計及土地使用開發許可之審議程序，為加速北市府核發本案土地建造執照之速度，承前違背職務交付賄賂之犯意，交付賄賂給應Ｏ薇、吳Ｏ民 2 人，其 2人續為鼎越公司召開協調會，持續護航鼎越公司依本案都市計畫內容取得最高 20%容積獎勵之建造執照。沈Ｏ京於此階段交付應Ｏ薇收受共 150 萬元賄賂、交付吳Ｏ民收受共 55 萬元賄賂。

4. 綜上，應Ｏ薇、吳Ｏ民對於違背職務之行為收受沈Ｏ京交付之賄賂各 5250 萬元、363 萬 5484 元。

二、政治獻金公益侵占案

（一） 柯Ｏ哲侵占民眾黨政治獻金 600 萬元

柯Ｏ哲身為民眾黨黨主席，竟將邱Ｏ琳轉交「周ＯＯ文」、「謝Ｏ樑之母親林Ｏ麗」、「林Ｏ群」捐贈予民眾黨政治獻金各 200 萬元，均予侵占入己，而未存入民眾黨政治獻金專戶，合計侵占 600 萬元。

（二） 柯Ｏ哲、李Ｏ宗、李Ｏ娟共同侵占柯Ｏ哲政治獻金及民眾黨政治獻金共6234萬6790元

1、柯Ｏ哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1724萬1036元

（1）柯○哲為作他用而規避政治獻金法所明定支出用途之限制，企圖以商業交易行為包裝其侵占犯行，先與木可公司簽訂肖像權同意書，約定將柯○哲之肖像權獨家授權給木可公司，再由木可公司與柯○哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可公司將柯○哲之「肖像行使權」授與競選總部。李○宗則指示李○娟以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付 1500 萬元予木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯○哲私人使用。

（2）柯○哲另以支付木可公司員工薪水名義之方式，由政治獻金匯款共 124 萬 1036 元予木可公司，以此方式侵占政治獻金。

（3）柯○哲又為投資邱○生之營利事業，由政治獻金匯款100 萬元予國際電影公司，以此方式侵占政治獻金。

2、柯○哲等利用木可公司侵占政治獻金共4510萬5754元

（1）柯○哲、李○宗、李○娟均明知募款小物之目的係為謀求民眾支持柯○哲競選總統所捐贈之政治獻金，故募得款項應存入柯○哲政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」進行募款，並透由柯○哲臉書、ＩＧ、民眾黨官方網站等媒體宣傳第三波募款換小物，利用民眾為支持柯○哲而捐款政治獻金以換取募款小物，進而點選「木可好店」網頁，連結至木可公司網站捐贈政治獻金時，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶。合計以木可公司侵占募款小物募款所得之政治獻金共 4133 萬 5588 元。

（2）柯○哲、李○宗、李○娟明知 KP SHOW 募款演唱會，係柯○哲從事政治、籌募競選資金之活動，所得應屬政治獻金，竟由木可公司帳戶收受 KP SHOW 募款演唱會之盈餘 77 萬 166 元，將該政治獻金侵占入己。

（3）柯○哲、李○宗、李○娟以木可公司收受採風公司所捐與民眾黨之政治獻金共 300 萬元，並由李○娟以木可公司開具不實統一發票 4 張，交付予採風公司而行使之。

三、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案

柯Ｏ哲、李Ｏ宗明知眾望基金會章程第 6 條載明「本基金會以辦理臺北市社會福利（關懷）為目的」，竟違背上開眾望基金會章程規定，將民眾對眾望基金會之捐款挪供柯Ｏ哲聘請周Ｏ修、戴Ｏ文等 13 位員工，惟實際工作內容皆是處理柯Ｏ哲總統選舉相關活動及後續黨務活動，統計於 111 年 12 月至 113 年 8 月之期間，共支付 827 萬 1095 元，致生損害於眾望基金會。

四、柯Ｏ哲政治獻金專戶申報不實案

端木Ｏ明知柯Ｏ哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實之查核報告交付予監察院。且在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得任何憑證下，擅自於支出項目登打「時樂公司」、「尼奧公司」、「木可公司」、「佳聖公司」共 9 筆不實交易，足生損害於監察院查核政治獻金之正確性。

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