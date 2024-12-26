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柯文哲行動硬碟數字1500是什麼？檢察官見關鍵認定是錢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲被控收賄。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席柯文哲被控收賄。圖／聯合報資料照片

民眾黨主席柯文哲被控收賄，為偵查柯與威京集團主席沈慶京的行、收賄關係，檢方舉基隆市副市長邱佩琳的紀錄問柯，柯回「如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，認為柯在硬碟內記下的是金錢交付，與沈有關的紀錄是賄款。

台北地檢署表示，由柯文哲使用的「A1-37」行動硬碟內存「工作簿」的檔案，內容記載姓名、數字、公司、用途、經理人的各列內容，經查證得知是「金錢之交付」，用途欄為空白者則都是現金交付。

檢察官提訊柯文哲時，針對基隆市副市長邱佩琳的有關紀錄查問柯文哲，柯自承「如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，由此可證，所謂「工作簿」確為柯親自製作、記載而收受資金的帳簿。

檢察官指出，帳簿「第12列」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，比對沈2022年9月12日傳訊息感謝柯文哲協助取得建照、力邀柯前往動土典禮剪綵，柯應允後，沈2022年6月20起指示人提領1600萬元，等鼎越公司2022年10月18日取得建照，以及柯第2天出席動土典禮，都與柯在「工作簿」記載的時間有密接性。

檢方說，此後，柯文哲傳簡訊給副市長黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，則與沈慶京於羈押庭時對法官嗆「若我要行賄會用現金」一致，可見得，柯確有向沈收取現金1500萬元。

有關以政治獻金名義捐輸的210萬元捐款，檢方查知，柯2020年3月10日就沈要求的「回復120284.39平方公尺樓地板面積」批示「速審速決」，顯示柯知道台北市政府的認定沒有違失、京華城案已進入訴訟，卻仍在「便當會」裁示將陳情函送都發局交都委會研議。

檢方說，沈慶京於獲悉後，2020年3月23日指示京華城監察人張志澄、鼎越開發前董事長朱亞虎匯款210萬元到柯文哲的民眾黨帳戶，匯款完成的2020年3月27日，都發局即函知京華城公司將案子送都委會研議。

檢方認定，朱亞虎後來在2020年4月1日將沈慶京表達感謝、指示交付210萬元及7位「匯款人頭」的名單一併傳訊給市長辦公室主任李文宗確認，李再於2020年4月5日回訊朱，以表達李和柯都收到，由此可知，沈透過「人頭」交付柯的210萬元，即是賄款。

威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照片

京華城 柯文哲

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