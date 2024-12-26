起訴書揭柯文哲為競選市長連任 破除反商形象攏絡財團

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，查出民眾黨主席柯文哲於市長任期內，已知沈慶京主張永久享有120,284.39平⽅公尺樓地板⾯積訴求無據，但因欲競選連任市長，決定聽信親信建議破除反商形象，私下與營建業保持良好互動，最終淪入官商勾結、收賄貪汙的腐敗世界。

起訴指出，會計師好友范有偉於2018年4⽉8日與柯文哲獻策說：「銘記⾃⼰優弱點 ， 尤其⽬前弱點主要有3，大巨蛋、敬老⾦及反商。反商部份，可多跟科技業，年輕新創業，電信及⾦融業多連結，改善反商形象。營建業私下可保持良好關係，公開則不宜」。

柯文哲因此積極與財團互動並尋求⽀持，2018年11⽉12⽇，在北市府11樓市長室，與沈慶京親自碰⾯，並由蔡璧如交代李文宗陪同，同年12⽉19⽇在台北與上海舉辦雙城論壇時，安排沈慶京、⼒晶集團董事長黃崇仁、信義房屋董事長周俊吉、時任東森整合行銷公司執⾏董事邱珮琳（現為基隆市副市長）列席主桌，陪同宴請上海市到訪之賓客，積極拉攏沈慶京等企業財團，建構往來管道 。

柯文哲於⾸任市長開始培植親信，2018年5⽉間，任命李文宗為北市府顧問，對2017年底離職的北市府秘書長蘇麗瓊評價為：「不是我們的⼈，終究會出事」，2018年11⽉確定連任後，對該時堅持依法⾏政的市府官員林欽榮、林洲⺠有所不滿，與其⽤⼈原則「好⼈，能⼈，⾃已⼈」相悖，決定將副市長更換為聽從其的彭振聲，並與親信李文宗等人⾯試黃景茂繼⽽任命彭振聲台北市副市長、黃景茂為北市府都發局長。 勤業眾信旗下德勤財務顧問資深執行副總范有偉。圖／報系資料照 信義房屋創辦人周俊吉（右）。圖／報系資料照 民眾黨主席柯文哲積極攏絡財團被檢方揭露。圖／報系資料照 力積電董事長黃崇仁。圖／報系資料照

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