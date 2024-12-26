柯文哲案 吳思瑤：司法偵辦依據是證據非政治
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤臉書表示，尊重司法，她說了很多次，司法偵辦的依據是「證據」，而不是「政治」。
吳思瑤指出，上午10時北檢記者會宣布柯文哲案的偵結，起訴書連同證據清單厚厚一大疊，高達數百頁，民眾黨立委黃國昌可以在一個小時內看完嗎？黃國昌火速批評北檢證據「虛弱」，說是政治追殺，需要這麼急嗎？
吳思瑤說，民眾黨鬥臭司法不意外，但起碼看完完整的起訴資料、證據內容再來。黃國昌曾說過，「如果柯文哲貪汙涉賄，我一定第一個跳出來批判他，不要懷疑。」大家都在等。結果，黃國昌非但沒有第一個跳出來批判，反而第一個跳出來帶風向騙「小草」，繼續掩護犯罪。
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