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影／柯文哲起訴「看到會驚」 江和樹：最糟糕時國民黨伸手進來
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等弊案，案偵結前遞送黨主席辭職信，今遭北檢起訴。對此，民眾黨台中市黨部主委江和樹說，今天的起訴全國都在看，這是政治鬥爭，「看到我們會驚（很怕）」；民眾黨最糟糕的時候，國民黨還伸手進來，呼籲黨員支持柯拚一審無罪。
江和樹表示，關於彰化縣議會議長謝典林要支持蔡壁如，他不知道這是真相？還是假相？如果是真的，「在我們最糟糕的時候，你們用這種手段，用國民黨伸出手，好像要把民眾黨併購掉，居然要支持蔡選代理黨主席，蔡有這麼傻嗎？以他對蔡的認識，應該不可能這樣。謝典林傳出要當蔡競辦主委給資源，到底謝目的為何？不需要這樣。
江和樹認為，民眾黨完全沒有代理黨主席問題，因為檢方起訴是政治迫害，要消滅台灣民眾黨，「我們要團結，當然相信柯文哲清白來拚一審無罪，在一審還沒定讞前我們不會進行任何（黨主席人選）討論，柯文哲主席任期還有兩年多，將帶領我們面對2026及2028年大選未來。」
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