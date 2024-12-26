檢方揭手機訊息 柯文哲傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過」

台北地檢署偵辦京華城案，今偵結起訴時任台北市長的柯文哲等人，並公布威京集團主席沈慶京在2022年京華廣場核發建照及動土典禮前，派人至銀行現金提款共1600萬元，比對隨身碟紀錄小沈1500，且柯文哲曾傳訊息向黃珊珊說「威京小沈，已給過」認定柯違背職收賄事證明確。

檢方調查，沈慶京在2022年9月20日至同年10月17日間，派人前往永豐銀行，提領現金分別為9月20日1千萬元、10月5日200萬元、10月11日250萬元、10月17日150萬元，共計領現金1600萬元，與2022年10月18日核發建照、10月19日京華廣場動土典時間點相近。

檢方比對海量的訊息證物發現，柯文哲在2023年11月3日下午7點11分，傳訊息給黃珊珊，「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」；黃珊珊32分鐘後回覆，「明白」。

檢方也在Excel檔「工作簿」記載，「2022/11/1-小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」儲存隨身碟中，以此紀錄沈慶京交付1500萬元賄款。

檢方認定，2022年10月18日核發建造執照予鼎越公司；2022年10月19日柯文哲與被告許芷瑜出席京華廣場動土典禮，柯文哲涉貪汙違背職務收受賄賂1500萬元。

檢方調查，柯文哲以都市更新為競選台北市長重要政見，深知都市更新法令，明知京華城申請最⾼20%容積獎勵的都市計畫草案違背「都市更新條例」、「 都市更新建築容積獎勵辦法」 在市長連任期間，為了籌謀培植政治實力，募集資金，因沈慶京想在京華城土地重建賺取利益，持續請求回復京華城容積一事，2022年2月20日在台北市場辦公室「單獨會面」時，柯文哲同年3月起便當會、核送簽呈、議員當面質詢京華城案為法仍執意推進京華城案2022年2月手諭令產發局趕快通過京華城都審案，「一路護航京華城」，最終使鼎越公司取得土地最高20％容積獎勵建造執照。

時任台北市副市長彭振聲、台北市都發局前局長黃景茂、台北市都委會執行秘書邵琇珮， 涉嫌明知違背法令情形，仍罔顧京華城案在都發局、都委會、都審會的行政程序中，眾多公務員、都委會委員提出違法質疑，仍與柯文哲、沈慶京共同圖利京華城、鼎越公司高達 121億545萬6748元不法利益。 檢方公開，柯文哲曾傳訊息向黃珊珊說「威京小沈，已給過」，認定柯違背職收賄事證明確。圖／翻攝北檢記者會簡報 檢方公開，沈慶京在2022年10月18日核發建照、10月19日京華廣場動土典時間點前，現金提領1600萬元。圖／翻攝北檢記者會簡報

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