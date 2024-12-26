柯文哲遭起訴 民眾黨新竹黨部籲勿擾柯爸柯媽
北檢偵辦京華城、政治獻金案，今天起訴前台北市長柯文哲，求刑28年半。有關柯文哲父母近況，民眾黨新竹黨部主委李國璋說，不清楚2人是否有回新竹住家，盼外界勿擾。
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。
民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，北檢的起訴內容荒腔走板，對柯文哲何時交付金錢說不清，盼後續法院審理能公平、公正、公開。
有關柯文哲父親柯承發、母親何瑞英近況，李國璋說，不確定2人是否回新竹老家居住，會持續保持聯繫管道，盼外界勿再打擾柯爸、柯媽生活。
中央社記者實地走訪柯文哲新竹老家，大門深鎖，未見有人進出。
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