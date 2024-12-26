謝典林認了幫蔡壁如「就是在幫拯救柯文哲」 盼有下次藍白合
民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，今天遭台北地檢署起訴，並求處28年6月重刑，而民眾黨中央委員江和樹昨天指彰化縣議長謝典林要幫民眾黨前立委蔡壁如競逐民眾黨主席，今天謝典林透過議會發出聲明表示，「我幫蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲」，民眾黨才不會泡沫化，也為下一次藍白合能夠成功打下堅實基礎。
江和樹昨天質疑謝典林想要介入民眾黨選舉，心態令人質疑，「這是國民黨要併購民眾黨嗎？」
謝典林今天也透過彰化縣議會發出聲明指出，民眾黨的黨機器正在改選，蔡壁如前立委來找他幫忙，希望幫她推出的全國黨代表候選人拉票，他想繼續支持藍白合，幫助支持蔡壁如前立委的候選人順利當選全國黨代表，民眾黨才有救，幫忙蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎，
彰化縣議會代謝典林聲明全文如下：
「針對媒體報導彰化縣議會議長謝典林介入民眾黨黨內選舉一事，謝議長表示，他支持藍白合，但藍白合不幸破局後，今年年初的彰化縣立委選舉，首先，他公開呼籲總統支持侯友宜、立委支持謝衣鳳，政黨票支持民眾黨，結果謝衣鳳順利連任，她的得票數就是侯友宜+柯文哲的得票數，非常感謝民眾黨的支持者把選票投給謝衣鳯，讓謝衣鳯高票當選，他同時把這個看法提供給國民黨立委候選人楊曜聰、鄭俊雄，可惜的是，楊、鄭兩人沒有照著做，從區域立委的廢票數就能知道，支持民眾黨的選民，在區域立委投了廢票，沒有投給楊、鄭兩人，否則他們兩人可能都會當選立委。
其次，台中市長盧秀燕全力支持空降海線參選的前民眾黨立委蔡壁如，為藍白合做了最好的示範，今年年初的立委選舉投票前，台中市八席立委，民進黨六席，國民黨兩席；在盧、蔡為藍白合所做的絕佳示範的加持下，立委選舉結果翻轉為民進黨兩席，國民黨六席。謝議長強調，選舉結果再次證明「藍白合」是對的！
現在民眾黨的黨機器正在改選，蔡壁如前立委來找我幫忙，希望我幫她推出的全國黨代表候選人拉票，我想繼續支持藍白合，所以我用我能理解的方式來幫忙蔡壁如前立委！幫助支持蔡壁如前立委的候選人順利當選全國黨代表，民眾黨才有救！
我認為，只有蔡壁如出來領導民眾黨，民眾黨才不會泡沫化，只要民眾黨沒有泡沫化，柯文哲前主席才有救！我幫忙蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎，大家了解嗎？」
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