京華城將停工？蔣萬安：會依法辦理

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】台北市長蔣萬安26日出席行政院會時，被問到前台北市長柯文哲因京華城案遭起訴，京華城目前工程是否停工時表示，會請副市長李四川成立跨局處小組，評估是否停工。被問到為何來行政院會，蔣萬安表示，「班班有鮮奶」政策沒有錯，但執行上有問題，但經過與業者溝通後仍有在推動，因此前來分享作法。

跨局處小組因應

對於柯文哲遭到起訴，蔣萬安強調，事實到哪裡，就會處理到哪，必須要視起訴書的內容來全面地瞭解，一切都會依法辦理。他說，市府已經成立府級的跨局處小組，由副市長李四川擔任召集人，會針對起訴書的內容，採取相對應的作為。

針對「班班有鮮奶」政策，蔣萬安說，此政策不分中央地方，是大家都樂見的政策，雖然在執行面上造成很多困擾，但政策本身沒有錯，在雙城論壇之後，他親自拜會了四大超商以及全聯、家樂福和一些大型通路業者，目前正在討論一些後續技術面的問題，很高興所有的業者都非常願意配合臺北市的做法。

分享鮮奶分配政策

蔣萬安表示，所以他26日特別來到院會，向卓榮泰院長分享臺北市目前的進度以及這樣的做法，也希望能夠讓孩子都能夠喝到鮮奶，讓孩子方便、家長安心，也讓學校的老師不會增加他們的工作負擔。

媒體詢問.，財政部說接下來新的《財劃法》出來之後，可能會造成地方政府浮編、濫編、消化預算。蔣萬安回應說，臺北市一向都是依法覈實編列，也接受臺北市議會嚴格的監督跟檢驗，絕對會將每一筆預算好好的用在每一位市民身上，推動各項大型的建設以及市政的推動。

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