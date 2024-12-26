柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發轟動，也引起國際媒體注意，路透報導柯文哲被控收賄、挪用政治獻金。

路透報導，台灣檢察官指控前台北市長、小型在野的台灣民眾黨黨魁柯文哲，涉嫌在大型房地產開發案中收受新台幣1710萬元賄賂，以及濫用政治捐款。

柯文哲於8月被捕，當時調查人員突襲他的住家和黨部，並對他進行長時間訊問。

文中指出，除了柯文哲，其他幾名民眾黨成員也被控濫用政治捐款，其中包括挪用超過新台幣6800萬元。

然而，柯文哲否認在開發案中存在不當行為，而他和台灣民眾黨先前已承認競選資金遭到誤報。

路透描述，外界普遍預期柯文哲將在2028年再次參選總統。但民調顯示，這些醜聞對他領導的台灣民眾黨造成重大打擊，該黨的支持度大幅下降。

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