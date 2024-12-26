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柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

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柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲期許李文宗成為「劉泰英」。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲期許李文宗成為「劉泰英」。圖／報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑，檢方破解柯文哲手機，柯文哲與競總前財務長李文宗對話意外曝光，發現柯文哲競選總統期間，要李文宗去拜訪前中鋼董事長、現任台苯董事長林文淵，因為林文淵曾是阿扁的劉泰英。

起訴指出，李文宗負責柯文哲及其掌控組織資⾦管理與收⽀核決等事務，2022年起擔任眾望基⾦會董事長，受柯文哲指⽰掌理⽊可公司， 聽令柯文哲統籌調度管理政治獻⾦、競選辦公室、眾望基⾦會、新故鄉協會資⾦與財務 ， 並擔任正副總統參選人競辦財務長 。

起訴指出，柯文哲2023年1⽉31⽇傳送LINE訊息指⽰李文宗說「你去拜訪林文淵 ，他是阿扁的劉泰英，你要和他建立關係，作為你的顧 問。 我們需要這 種有經驗的⼈ 」。李文宗回應「是，我會努⼒去經營關係，向林董多學習 」。

柯文哲2024年5⽉ 6 ⽇， 傳送LINE訊息指⽰李文宗「以後黨營事業，要拜託你來當最⾼顧問，不管是⼩草咖啡棧 ，還是這個邱復的⽣意。蔡璧如那⼀ 邊 ，還有創新創業委員會 。 雖然我們沒有那麼多資產可以讓你管理 ， 但是你可以當⼀個⼩型版劉泰英，拜託你了」。

檢方認為，柯文哲為打造政治金流版圖，期許李文宗成為民眾黨版的「劉泰英 」 ，替柯文哲負責資金調度與執行。

2024總統大選期間，劉泰英是各候選人攏絡對象，他當時直言看好「賴清德」會當選，因為面對的是吵鬧不休「不團結」的國民黨。

前國民黨大掌櫃劉泰英（圖中）。圖／報系資料照片
前國民黨大掌櫃劉泰英（圖中）。圖／報系資料照片

京華城 柯文哲

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