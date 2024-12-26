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柯文哲遭起訴 洪健益挺蔡壁如任黨主席：不讓民眾黨每況愈下

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員洪健益表示，支持蔡壁如當黨主席，「民眾黨才不會每況愈下」。記者邱書昱／攝影
民進黨北市議員洪健益表示，支持蔡壁如當黨主席，「民眾黨才不會每況愈下」。記者邱書昱／攝影

台北市前市長柯文哲京華城、政治獻金案遭起訴，共求處28年6個月，民進黨台北市議員洪健益今早受訪被問及，民眾黨是否導向政治追殺？他說，起訴書難道都假的？那怎麼都沒有人敢叫橘子（許芷瑜）回來？同時他也支持蔡壁如當黨主席，「民眾黨才不會每況愈下。」

洪健益說，若小草們有看到起訴書內容、媒體這幾天繼續討論下去，小草們最後還是會崩掉，民眾黨之前的黨內投票只有10％，可見都是人頭黨員、非自主黨員投票，柯文哲案起訴後支持度會再往下降，但是最後成為泡沫就要看時間，「會不會在每年拿補助1.5億元之前還是之後。」

至於民眾黨會不會將判刑指向為政治追殺？洪健益說，是不是政治追殺，不是任何人說的算，民眾黨檯面上的發言人等可以拿政治追殺來當藉口，但換個角度，起訴書內容難道都是假的嗎？「從頭到尾都沒有人敢叫橘子回來？」

洪健益說，民眾黨擔心橘子回來會死更多人，所以叫橘子打死不能回來，政治追殺只是一個政治口號，想要讓這些支持小草凝結，他相信這個騙局、騙小草的話語，會完全攤在陽光下，小草傷心絕望的離開。

另外，柯文哲是否依民眾黨章規範，開除停權？洪健益也說，民眾黨是一人政黨，柯文哲又是精神領袖，所以遇到精神領袖時，民眾黨隨時可以更改黨章，畢竟柯這個神主牌下了神壇，民眾黨集結的心會散掉。

洪健益說，只要柯文哲這塊招牌繼續用，就能讓那些既領高薪、既得利益者拿到好處，最後起訴判刑，了不起拍拍屁股領完走人，對於民眾黨來講最後的結果只是不堪。

洪健益認為，雖然遭蔡壁如提告很不爽、不開心，但憑良心講，民眾黨若要延續下去，必須要讓蔡壁如當黨主席，支持蔡壁如當黨主席，民眾黨才不會每況愈下，但會不會起死回生不知道。」

京華城 柯文哲

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