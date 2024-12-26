快訊

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

誰職場、愛情都得意？2025蛇年最強攻略！生肖、星座完整運勢一次看

中國漫記／連馬斯克都放棄 為何寧德時代力推換電模式

柯文哲遭起訴 顏若芳問黃珊珊「知柯收賄卻繼續欺瞞？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受威京集團主席沈慶京1500萬後，曾傳訊息給當時的副市長黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。中央社
民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受威京集團主席沈慶京1500萬後，曾傳訊息給當時的副市長黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。中央社

北檢偵辦京華城案今天起訴，針對北市前市長柯文哲個人求刑28年半。民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受威京集團主席沈慶京1500萬後，曾傳訊息給當時的副市長黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這不就代表，黃珊珊恐知柯文哲收賄，但這幾個月對外都在說謊、裝傻嗎？

顏若芳表示，前副市長黃珊珊恐知柯收賄卻繼續欺瞞世人，黃珊珊如果騙民眾、騙小草，總騙不過民眾黨內部了吧？難道民眾黨對於柯文哲收賄、侵佔政治獻金、大割小草的血汗錢，也一樣是「明知而不敢言」嗎？值此之際，如果民眾黨依然死抓著「相信柯文哲」的大旗，用民粹踐踏法治，繼續自居為邪教而不知進取，恐怕只會被更多小草看破手腳。

另外，北檢認定京華城容積決策過程違法，針對柯文哲護航京華城的20%容積率，再度遭到北檢扣押，法院也裁准了，但過去幾個月以來，就算北檢聲請扣押，市長蔣萬安依然軟趴趴不敢勒令精華廣場停工；民眾黨也持續以都委會決議來當藉口，意圖為柯文哲撇責。

她說，北檢已經明確表示，柯文哲與前副市長彭振聲已知京華城容積違法，縱使都委會審議通過「亦屬違背法令之決議」，等於說，就算都委會做出了決議，但違法的決議依然無效，狠狠打臉民眾黨的都委會神主牌，既然如此，蔣萬安也應該挺直腰桿盡速讓京華廣場停工，否則就是縱放不法、跟柯文哲沆瀣一氣。

顏若芳也表示，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜就是柯沈的中間人，證明民眾黨鴕鳥心態，就北檢的資料來看，柯文哲與沈慶京先後見面了12次，甚至她先前揭露柯文哲疑赴威京集團總部演講，都疑似屬實，而其中，就是「橘子」居中聯繫兩人會面細節並陪同造訪。

顏若芳指出，在柯文哲的辦公處所更搜到被撕碎的便條紙，上面寫道「晶華→orange出國」，結果今年8月27日剛回國的橘子，隨即在8月29日凌晨訂機票又匆匆跑到日本，柯文哲收賄事實明確、積極安排橘子出國，且橘子又已被證實是中間人，但民眾黨過去幾個月來卻頻辯稱「橘子只是秘書而已不重要」，根本就是說謊不打草稿、混淆視聽，黨格盡毀。

顏若芳說，從種種事證來看，民眾黨理性、務實的精神與其說蕩然無存，不如說從一開始就是一派謊言，全黨淪為柯文哲的御林軍，不問事實，只看「柯皇帝」意志，與其繼續狡辯、搞到葬送全黨，不如趕快讓柯文哲退下神壇、懲處涉案或瞞案人等，並對外認錯、道歉還比較實際。

民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受沈慶京1500萬後，曾傳訊息給黃珊珊。圖／取自北檢新聞稿。
民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受沈慶京1500萬後，曾傳訊息給黃珊珊。圖／取自北檢新聞稿。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

兩大案起訴11人！柯文哲遭北檢求刑28年半 完整名單、具體刑期一次看

「還我阿北」小草網路挺柯文哲 要求接押庭公開審理

要禁得起特偵組盤問？柯文哲成立木可公關 負責人先決條件曝光

柯文哲貪汙遭求重刑 簡舒培曝黃珊珊隨時可能變被告

相關新聞

「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「...

要禁得起特偵組盤問？柯文哲成立木可公關 負責人先決條件曝光

台北市前市長柯文哲今上午遭北檢起訴，並具體求刑28年6月，檢方起訴時也查出柯文哲成立民眾黨之後，要擴展政黨實力而打算成立...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結...

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金侵占等案今遭檢方起訴求刑，檢方破解柯文哲手機，柯文哲與競總前財務長李文宗對話意外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。