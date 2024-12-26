柯文哲遭起訴 顏若芳問黃珊珊「知柯收賄卻繼續欺瞞？」

北檢偵辦京華城案今天起訴，針對北市前市長柯文哲個人求刑28年半。民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受威京集團主席沈慶京1500萬後，曾傳訊息給當時的副市長黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這不就代表，黃珊珊恐知柯文哲收賄，但這幾個月對外都在說謊、裝傻嗎？

顏若芳表示，前副市長黃珊珊恐知柯收賄卻繼續欺瞞世人，黃珊珊如果騙民眾、騙小草，總騙不過民眾黨內部了吧？難道民眾黨對於柯文哲收賄、侵佔政治獻金、大割小草的血汗錢，也一樣是「明知而不敢言」嗎？值此之際，如果民眾黨依然死抓著「相信柯文哲」的大旗，用民粹踐踏法治，繼續自居為邪教而不知進取，恐怕只會被更多小草看破手腳。

另外，北檢認定京華城容積決策過程違法，針對柯文哲護航京華城的20%容積率，再度遭到北檢扣押，法院也裁准了，但過去幾個月以來，就算北檢聲請扣押，市長蔣萬安依然軟趴趴不敢勒令精華廣場停工；民眾黨也持續以都委會決議來當藉口，意圖為柯文哲撇責。

她說，北檢已經明確表示，柯文哲與前副市長彭振聲已知京華城容積違法，縱使都委會審議通過「亦屬違背法令之決議」，等於說，就算都委會做出了決議，但違法的決議依然無效，狠狠打臉民眾黨的都委會神主牌，既然如此，蔣萬安也應該挺直腰桿盡速讓京華廣場停工，否則就是縱放不法、跟柯文哲沆瀣一氣。

顏若芳也表示，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜就是柯沈的中間人，證明民眾黨鴕鳥心態，就北檢的資料來看，柯文哲與沈慶京先後見面了12次，甚至她先前揭露柯文哲疑赴威京集團總部演講，都疑似屬實，而其中，就是「橘子」居中聯繫兩人會面細節並陪同造訪。

顏若芳指出，在柯文哲的辦公處所更搜到被撕碎的便條紙，上面寫道「晶華→orange出國」，結果今年8月27日剛回國的橘子，隨即在8月29日凌晨訂機票又匆匆跑到日本，柯文哲收賄事實明確、積極安排橘子出國，且橘子又已被證實是中間人，但民眾黨過去幾個月來卻頻辯稱「橘子只是秘書而已不重要」，根本就是說謊不打草稿、混淆視聽，黨格盡毀。

顏若芳說，從種種事證來看，民眾黨理性、務實的精神與其說蕩然無存，不如說從一開始就是一派謊言，全黨淪為柯文哲的御林軍，不問事實，只看「柯皇帝」意志，與其繼續狡辯、搞到葬送全黨，不如趕快讓柯文哲退下神壇、懲處涉案或瞞案人等，並對外認錯、道歉還比較實際。 民進黨台北市議員顏若芳指出，北檢所提的新聞稿附件，指柯收受沈慶京1500萬後，曾傳訊息給黃珊珊。圖／取自北檢新聞稿。

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