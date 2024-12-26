「還我阿北」小草網路挺柯文哲 要求接押庭公開審理
民眾黨主席柯文哲今天被檢方起訴並具體求刑，挺柯文哲的「挺kp─台中萌娃陸戰隊」今天在臉書粉專聲明「還我阿北」 ，小草們網路串連要求接押庭公開審理。
挺kp─台中萌娃陸戰隊上月曾號召小草們在台中市遊行，要求司法單位放人，還柯文哲清白，柯文哲今天被起訴，該團體粉專立即聲明「接押庭請開放媒體進場，公開審理」，並要求「還我阿北」。
粉專有人分享一封信內容，說明挺柯想法，「堅強，是一種韌性與意念的表象，是那心中信念，期盼的改變」。
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