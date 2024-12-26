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「還我阿北」小草網路挺柯文哲 要求接押庭公開審理

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
挺kp─台中萌娃陸戰隊上月曾號召小草，在台中市區遊行挺柯文哲，要求司法單位放人。本報資料照片
挺kp─台中萌娃陸戰隊上月曾號召小草，在台中市區遊行挺柯文哲，要求司法單位放人。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲今天被檢方起訴並具體求刑，挺柯文哲的「挺kp─台中萌娃陸戰隊」今天在臉書粉專聲明「還我阿北」 ，小草們網路串連要求接押庭公開審理。

挺kp─台中萌娃陸戰隊上月曾號召小草們在台中市遊行，要求司法單位放人，還柯文哲清白，柯文哲今天被起訴，該團體粉專立即聲明「接押庭請開放媒體進場，公開審理」，並要求「還我阿北」。

粉專有人分享一封信內容，說明挺柯想法，「堅強，是一種韌性與意念的表象，是那心中信念，期盼的改變」。

挺kp─台中萌娃陸戰隊今天在臉書聲明，要求公開審理柯文哲案，「還我阿北」。圖／取自臉書挺kp─台中萌娃陸戰隊
挺kp─台中萌娃陸戰隊今天在臉書聲明，要求公開審理柯文哲案，「還我阿北」。圖／取自臉書挺kp─台中萌娃陸戰隊

京華城 柯文哲

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