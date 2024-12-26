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要禁得起特偵組盤問？柯文哲成立木可公關 負責人先決條件曝光

聯合報／ 記者蕭雅娟/台北即時報導
柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，檢方向法院求處總計28年6月徒刑。(中央社)
柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，檢方向法院求處總計28年6月徒刑。(中央社)

台北市前市長柯文哲今上午遭北檢起訴，並具體求刑28年6月，檢方起訴時也查出柯文哲成立民眾黨之後，要擴展政黨實力而打算成立的四大組織，包括眾城公司、木可公關、眾望基金會與台灣新故鄉智庫協會，但成立木可公關公司時，為了找負責人也費了一番功夫，柯文哲原本屬意妻子陳珮琪的姊夫，但沒下文，後來找上李文宗的妹妹李文娟，還告訴她「禁得起特偵組盤問是先決條件。」

根據檢方調查，柯文哲還擔任北市長時，成立民眾黨後就開始計畫創建四大組織，第一個是眾城管理顧問公司，柯想透過自己的影響力，募資20億元，並規劃由眾城公司轉投資屯田企業控股公司，然後由黨員在全國各地創設子公司後加以投資。

柯文哲還要求當時擔任產發局長，利用北市府補助新創事業機會，去投資屯田子公司，而眾城則向這些公司收取管理費，這個計畫就是屯田計畫，雖然眾成公司再民國109年5月成立，但最後柯未依照上述規畫運作。

之後柯文哲、李文宗討論競選總統財務問題時，打算成立柯文哲可實質掌控的木可公司，由柯文哲授權肖像權給木可；另外，柯文哲原本想用自己的名字成立基金會，但因為還在北市長任內，因此與李文宗討論後改成立眾望基金會，基金總額為1千萬元，而台灣新故鄉智庫協會，則是柯文哲為了研擬國家重大政策議題，作為總統選舉政見而成立，由柯文哲擔任理事長。

京華城 柯文哲

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