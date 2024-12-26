柯文哲遭起訴 國民黨籲司法毋枉毋縱不可羅織罪名
北檢今天起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，國民黨表示，秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證，更不可以羅織罪名。
台北地方檢察署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。
國民黨指出，秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。
國民黨表示，希望法官公正審查，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。
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