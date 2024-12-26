柯文哲貪汙遭求重刑 簡舒培曝黃珊珊隨時可能變被告

台北市前市長柯文哲涉京華城容積弊案、政治獻金案，北檢今偵結，求處28年6月重刑，民進黨議員簡舒培說，「多行不義必自斃」，起訴書對於柯所做所為寫相當清楚，盼柯與民眾黨不要在轉移焦點、模糊視聽。而柯妻子陳佩琪、前副市長黃珊珊兩人未被起訴，她不認為兩人不知情，且黃上任副市長後京華城進度就變順利，地院審理證據恐會慢慢浮現，黃隨時有可能變被告。

簡舒培指出，「多行不義必自斃」，今天起訴書內容講的相當清楚，柯文哲要求指示相關公務人員配合沈慶京給他20%容獎，社會公理還是會張揚，只要違法亂紀就要受到法律的制裁，柯違背對台北市民承諾，圖利沈慶京100多億，呼籲柯不要在用自己是醫師或吃飯只要5分鐘，轉移焦點、模糊視聽，不願對實質事情回答。

針對民眾黨稱柯文哲遭政治打壓並表示要依情節輕重決定是否開除黨籍，簡舒培直言，「民眾黨就是讓人笑破牙政黨」，不知道民眾黨該如何唾面自乾，過去朱蕙蓉、謝立功因講出實情，就遭民眾黨開除黨籍，就連李文宗因政治獻金也遭開除黨籍，現在柯文哲還要視情節重大再來決定，「如果遭求刑28年不是重罪，什麼才是重罪？」

簡舒培也呼籲北市府，當時柯文哲給予京華城20%容獎，公務人員雖認有違背法令，但在柯文哲、彭振聲、應曉薇壓迫下仍給了，這是不對、違法的，當然要廢除細部計畫，立即停工京華城。

此外，面對陳佩琪、黃珊珊這次未在起訴名單中，簡舒培質疑，柯文哲把來源不明的錢讓陳佩琪去存，「難道陳完全不知道嗎」她並不認為陳是這麼可愛小白兔，但若柯、陳堅持不知情，確實有可能逃過一劫，但陳曾說過，「夫妻本是同林鳥，大難臨頭在一起。」如今柯大難臨頭兩人怎麼沒有在一起？

「黃珊珊不愧是律師，法律界線拿捏非常準。」簡舒培說，沈慶京從2017年就開始遊說台北市政府，希望爭取20%容獎，但都沒辦法實現，但從第二屆黃珊珊、彭振聲上任副市長後，就如入無人之境，要什麼得什麼，不認為跟黃珊珊完全無關，相信北院審理訴訟時會有更多證據，黃隨時有可能變被告。

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