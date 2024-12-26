柯文哲被起訴 郭國文：民眾黨形塑司法迫害該告段落
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金等案，今遭台北地檢署起訴，並向法院求處總計28年6月徒刑。民進黨立委郭國文表示，民眾黨的公職一直要形塑司法迫害的形象，不願面對柯文哲犯罪的證據，更不斷撕裂社會，起訴了，許多分化台灣人的激情也該告一段落。
郭國文指出，很令人遺憾，打著「新政治」的口號來吸引年輕人支持的政黨，最後是黨主席以28年6個月、併科5000萬罰金被起訴。許多小草可能心情低落。也許小草再度對政治感到失望，但希望執政黨有一天可以讓小草回心轉意，這是他的期待，也是他賦予自己的責任。
郭國文表示，這期間，最不能諒解的是，民眾黨的公職一直要形塑司法迫害的形象，不願面對柯文哲犯罪的證據，更不斷撕裂社會。起訴了，許多分化台灣人的激情也該告一段落，後續的司法審判交給法官處理，希望民眾黨黨可以不要再用政治語言來操作小草的情緒。
民進黨立委林楚茵說，柯文哲涉貪被起訴，對民眾黨來說可能世界就要破滅，但民眾黨還繼續在裝睡。
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