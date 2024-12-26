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柯文哲遭北檢起訴求重刑 邱臣遠：全力支持捍衛權益

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，代理市長邱臣遠受訪。記者黃羿馨／攝影
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，代理市長邱臣遠受訪。記者黃羿馨／攝影

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，並具體求刑28年6月。新竹市代理市長邱臣遠今受訪臉色凝重說，對於這樣的結果感到遺憾，支持柯文哲全力捍衛自身權益。

邱臣遠說，對於這樣的結果他個人感到非常遺憾，他也支持柯文哲全力捍衛權益，另一方面也期盼司法能還給柯文哲清白。

檢方調查，柯文哲明知京華城20%容積獎勵、都更內容違反法令，卻收受沈慶京交親自交付1500萬元現金賄款，再以Excel檔「工作簿」記載：「「2022/11/1-小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」於隨身碟中。

檢方指出，沈慶京為答謝柯文哲護航鼎越公司取得容積獎勵，涉於2022年9月12日傳送感謝簡訊給柯文哲，向柯文哲表達同年10月18日京華城動土典禮，柯文哲是唯一受邀的政治人物，並交代秘書從其名下帳戶提領1600萬元現金，並於同年10月19日至 11月1日間之某地，親自交付1500萬賄款。

京華城 柯文哲

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