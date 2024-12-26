快訊

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

誰職場、愛情都得意？2025蛇年最強攻略！生肖、星座完整運勢一次看

中國漫記／連馬斯克都放棄 為何寧德時代力推換電模式

官場現形記！黃景茂、邵琇珮「為攀附柯文哲」圖利財團百億

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（右）和前都發局長黃景茂（左）。圖／聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲（右）和前都發局長黃景茂（左）。圖／聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、民眾黨政治獻金案，今偵結起訴11名被告，其中，台北市前都發局長黃景茂、台北市都委會執行秘書邵琇珮，被檢方指控為了官位、仕途攀附柯文哲，圖利財團百億不法利益。

北檢今天也表示偵查過程中發現民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉財產來源不明罪，政治獻金募款以折扣碼分潤，以及柯擔任市長任內被告發的其他案件，將持續偵辦。逃亡的社會局前機要秘書許芷瑜（橘子）通緝，並函請外交部領事局註銷護照。

另外，偵辦過程中屢出現違反偵查不公開情事，北檢也將持續偵辦、嚴予究責。

其他被告部分，台北市前都發局長黃景茂為了官位攀附柯文哲，違背都市計畫專業，圖利財團百億不法利益，犯後態度也不佳，北檢建請台北地院量處7年徒刑，併科1千萬罰金。

台北市都委會執行秘書邵琇珮，也為了仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，圖利財團百億，北檢考量他最後坦承己過，勇敢面對己罪，犯後態度佳，求刑1年3月，併宣告緩刑2年。

此外，端木正是執業長達23年的會計師，卻虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，事後推諉犯行，犯後態度不佳，北檢求刑1年。

台北市議員應曉薇助理吳順民涉貪汙治罪條例違背職務收賄罪，木可公關公司負責人李文娟犯刑法公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪，京華城監察人張志澄犯違背職務行賄罪，北檢未具體求刑。

台北市都委會執秘邵琇珮（中）。圖／聯合報系資料照
台北市都委會執秘邵琇珮（中）。圖／聯合報系資料照

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲涉收賄公益侵占遭起訴 綠：尊重司法

柯文哲遭起訴求刑28年半 柯家人神隱老家沒人在

「橘子」許芷瑜開溜原因曝 檢控：柯文哲下紙條「晶華→orange 出國」

柯文哲被求刑28年半是政治辦案？游淑慧：民眾黨勿上綱到政治

相關新聞

「小沈十分小氣捐210萬」 朱亞虎簡訊曝貸款還清就赴美發展民眾黨

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案今起訴，台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「...

要禁得起特偵組盤問？柯文哲成立木可公關 負責人先決條件曝光

台北市前市長柯文哲今上午遭北檢起訴，並具體求刑28年6月，檢方起訴時也查出柯文哲成立民眾黨之後，要擴展政黨實力而打算成立...

京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率弊案，北檢今天偵結，柯文哲與威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇等11人遭起訴。看這11人完整起訴內容。

跌落神壇！柯文哲10年起落 一人政黨何去何從？

民眾黨主席柯文哲2014年以政治素人之姿，一舉拿下台北市長寶座，2024年出戰總統大選又再度掀起「小草熱潮」，儘管選舉結...

京華城將停工？蔣萬安：會依法辦理

台北市長蔣萬安26日出席行政院會時，被問到前台北市長柯文哲因京華城案遭起訴...

柯文哲遭求刑28年半引外媒關注！路透：前台北市長被控收賄、挪用獻金

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉收受賄賂並侵占政治獻金，26日遭台北地檢署求處28年6月有期徒刑，消息不僅在台灣引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。