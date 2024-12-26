官場現形記！黃景茂、邵琇珮「為攀附柯文哲」圖利財團百億

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、民眾黨政治獻金案，今偵結起訴11名被告，其中，台北市前都發局長黃景茂、台北市都委會執行秘書邵琇珮，被檢方指控為了官位、仕途攀附柯文哲，圖利財團百億不法利益。

北檢今天也表示偵查過程中發現民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉財產來源不明罪，政治獻金募款以折扣碼分潤，以及柯擔任市長任內被告發的其他案件，將持續偵辦。逃亡的社會局前機要秘書許芷瑜（橘子）通緝，並函請外交部領事局註銷護照。

另外，偵辦過程中屢出現違反偵查不公開情事，北檢也將持續偵辦、嚴予究責。

其他被告部分，台北市前都發局長黃景茂為了官位攀附柯文哲，違背都市計畫專業，圖利財團百億不法利益，犯後態度也不佳，北檢建請台北地院量處7年徒刑，併科1千萬罰金。

台北市都委會執行秘書邵琇珮，也為了仕途迎合柯文哲，拋棄依法行政堅持，圖利財團百億，北檢考量他最後坦承己過，勇敢面對己罪，犯後態度佳，求刑1年3月，併宣告緩刑2年。

此外，端木正是執業長達23年的會計師，卻虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，事後推諉犯行，犯後態度不佳，北檢求刑1年。

台北市議員應曉薇助理吳順民涉貪汙治罪條例違背職務收賄罪，木可公關公司負責人李文娟犯刑法公益侵占、商業會計法填製不實會計憑證罪，京華城監察人張志澄犯違背職務行賄罪，北檢未具體求刑。 台北市都委會執秘邵琇珮（中）。圖／聯合報系資料照

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