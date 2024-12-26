影／柯文哲被起訴後黨主席改選？陳智菡：主席就是柯P
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，今(26日)起訴柯文哲等11人，對柯文哲具體求刑共28年6月。針對柯遭起訴後，黨內是否安排代理黨主席或重選，民眾黨立院黨團主任陳智菡強調，黨內一致認為「我們的主席就是柯文哲」。
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