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影／柯文哲被起訴後黨主席改選？陳智菡：主席就是柯P

聯合報／ 記者 陳聖文莊昭文楊詩益周淨惠／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡強調，黨內一致認為「我們的主席就是柯文哲」。圖／陳聖文
民眾黨立院黨團主任陳智菡強調，黨內一致認為「我們的主席就是柯文哲」。圖／陳聖文

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等弊案，今(26日)起訴柯文哲等11人，對柯文哲具體求刑共28年6月。針對柯遭起訴後，黨內是否安排代理黨主席或重選，民眾黨立院黨團主任陳智菡強調，黨內一致認為「我們的主席就是柯文哲」。

京華城 柯文哲

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